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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нічого не загрожує поставкам зброї, схваленим раніше – Маркарова про затвердження тимчасового фінансування у США

Оксана Маркарова - посол України в США

Після ухвалення у США тимчасової бюджетної резолюції, у якій не передбачене фінансування для України, Київ продовжуватиме роботу з партнерами для підтвердження допомоги. Наразі нічого не загрожує поставкам, схваленим раніше.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Вона нагадала, що тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. За словами Маркарової, Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними.

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– Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які схвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових 1.6 млрд дол. на оборонну допомогу (PDA) + 1.23 млрд дол. прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми, — зазначила дипломатка.

Маркарова вважає, що після завершення 45 днів буде потрібно нове рішення.

Посол наголосила, що є час, ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження американської допомоги українській боротьбі.

– А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і з іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України, – додала вона.

Увечері 30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, куди не увійшла допомога Україні.

Президент США Джо Байден підписав відповідний проєкт, однак наголосив на необхідності продовжувати підтримку України.

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Фото: Оксана Маркарова

Оксана Маркарова, США, Україна
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