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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Боєприпаси та радіостанції для Leopard: Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

Боєприпаси та радіостанції для Leopard: Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги
Фото: Pexels

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 14 всюдиходів Bandvagn 206 і мостоукладач Biber, а також радіостанції для танків Leopard.

Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.

Крім того, до нового пакету входять:

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  • дві інженерні машини WiSENT 1 MC;
  • сім тягачів HX81 і вісім причепів до них;
  • 21 автомобіль для охорони кордону;
  • 99 терміналів супутникового зв’язку;
  • комплект запчастин для БпЛА Vector;
  • 20 тис. захисних окулярів і 239 криптофонів;
  • 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
  • 1 202 інфузійні насоси (медобладнання).

Нагадаємо, що раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала союзників допомогти Україні створити “зимову захисну парасольку” напередодні можливих атак РФ на інфраструктуру.

Війна в Україні, військова допомога, Військова техніка, Німеччина
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