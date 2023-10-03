Боєприпаси та радіостанції для Leopard: Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 14 всюдиходів Bandvagn 206 і мостоукладач Biber, а також радіостанції для танків Leopard.
Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.
Крім того, до нового пакету входять:
- дві інженерні машини WiSENT 1 MC;
- сім тягачів HX81 і вісім причепів до них;
- 21 автомобіль для охорони кордону;
- 99 терміналів супутникового зв’язку;
- комплект запчастин для БпЛА Vector;
- 20 тис. захисних окулярів і 239 криптофонів;
- 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
- 1 202 інфузійні насоси (медобладнання).
Нагадаємо, що раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала союзників допомогти Україні створити “зимову захисну парасольку” напередодні можливих атак РФ на інфраструктуру.
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