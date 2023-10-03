Боєприпаси та радіостанції для Leopard: Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 14 всюдиходів Bandvagn 206 і мостоукладач Biber, а також радіостанції для танків Leopard.

Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.

Крім того, до нового пакету входять:

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дві інженерні машини WiSENT 1 MC;

сім тягачів HX81 і вісім причепів до них;

21 автомобіль для охорони кордону;

99 терміналів супутникового зв’язку;

комплект запчастин для БпЛА Vector;

20 тис. захисних окулярів і 239 криптофонів;

32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;

1 202 інфузійні насоси (медобладнання).

Нагадаємо, що раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала союзників допомогти Україні створити “зимову захисну парасольку” напередодні можливих атак РФ на інфраструктуру.

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