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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ми повинні запобігти цьому. Глава МЗС Німеччини закликала посилити українську ППО напередодні зимових атак РФ

Patriot
Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала союзників допомогти Україні створити “зимову захисну парасольку” напередодні можливих атак РФ на інфраструктуру.

Про це повідомляє Handelsblatt.

За її словами, це включає розширення протиповітряної оборони, постачання електрогенераторів та зміцнення енергопостачання в цілому.

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– Минулої зими ми побачили, наскільки жорстоко російський президент веде цю війну, навмисно атакуючи електростанції, – зазначила міністерка.

За її словами, Володимир Путін розраховує на те, що при 20-градусному морозі водопостачання також буде зруйноване.

– Ми повинні запобігти цьому, наскільки це можливо, всім, що у нас є, – наголосила Бербок.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що блок збільшить військову підтримку України.

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Війна в Україні, Енергетика, Німеччина, Ракетні удари Росії, Україна
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