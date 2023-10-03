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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Боеприпасы и радиостанции для Leopard: Германия передала Украине очередной пакет помощи

Боеприпасы и радиостанции для Leopard: Германия передала Украине очередной пакет помощи
Фото: Pexels

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, 14 вездеходов Bandvagn 206 и мостоукладчик Biber, а также радиостанции для танков Leopard.

Об этом сообщает Федеральное правительство Германии.

Кроме того, в новый пакет входят:

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  • две инженерные машины WiSENT 1 MC;
  • семь тягачей HX81 и восемь прицепов к ним;
  • 21 автомобиль для охраны границы;
  • 99 терминалов спутниковой связи;
  • комплект запчастей для БпЛА Vector;
  • 20 тыс. защитных очков и 239 криптофонов;
  • 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
  • 1 202 инфузионных насоса (медоборудование).

Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала союзников помочь Украине создать “зимний защитный зонтик” в преддверии возможных атак РФ на инфраструктуру.

Война в Украине, військова допомога, Военная техника, Німеччина
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