Боеприпасы и радиостанции для Leopard: Германия передала Украине очередной пакет помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, 14 вездеходов Bandvagn 206 и мостоукладчик Biber, а также радиостанции для танков Leopard.
Об этом сообщает Федеральное правительство Германии.
Кроме того, в новый пакет входят:
- две инженерные машины WiSENT 1 MC;
- семь тягачей HX81 и восемь прицепов к ним;
- 21 автомобиль для охраны границы;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- комплект запчастей для БпЛА Vector;
- 20 тыс. защитных очков и 239 криптофонов;
- 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
- 1 202 инфузионных насоса (медоборудование).
Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала союзников помочь Украине создать “зимний защитный зонтик” в преддверии возможных атак РФ на инфраструктуру.
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