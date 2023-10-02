Отримає 13,3 млн грн: в Україні уперше виплатять винагороду викривачу корупції

Вищий антикорупційний суд 2 жовтня вперше в історії України ухвалив рішення щодо виплати винагороди викривачу корупції.

Як повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклали між прокурором САП і колишнім першим заступником керівника податкової служби Києва, де йдеться зокрема про виплату винагороди викривачу у розмірі 13 млн 299 тис. 950 грн.

Водночас цей вирок може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

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– Це, без перебільшення, історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні та стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати, – вважають у НАЗК.

Винагороду викривачу виплачуватимуть коштом держбюджету органами казначейства за процедурою безспірного списання після набрання чинності рішення ВАКС.

6 вересня НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому українці можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали.

Джерело: НАЗК

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