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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Отримає 13,3 млн грн: в Україні уперше виплатять винагороду викривачу корупції

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

Вищий антикорупційний суд 2 жовтня вперше в історії України ухвалив рішення щодо виплати винагороди викривачу корупції.

Як повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклали між прокурором САП і колишнім першим заступником керівника податкової служби Києва, де йдеться зокрема про виплату винагороди викривачу у розмірі 13 млн 299 тис. 950 грн.

Водночас цей вирок може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

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– Це, без перебільшення, історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні та стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати, – вважають у НАЗК.

Винагороду викривачу виплачуватимуть коштом держбюджету органами казначейства за процедурою безспірного списання після набрання чинності рішення ВАКС.

6 вересня НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому українці можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали.

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Джерело: НАЗК

Антикорупційний суд, боротьба з корупцією, Корупція, Нагорода, НАЗК
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