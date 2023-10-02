Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции

Высший антикоррупционный суд 2 октября впервые в истории Украины принял решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции.

Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, которое заключили между прокурором САП и бывшим первым заместителем руководителя налоговой службы Киева, где речь идет в частности о выплате вознаграждения обличителю в размере 13 млн 299 тыс. 950 грн.

Вместе с тем этот приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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— Это, без преувеличения, историческое событие, которое фундаментально закрепляет формирование культуры разоблачения в Украине и стимулирует обличителей сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать, — считают в НАПК.

Вознаграждение обличителю будет выплачиваться за счет госбюджета органами казначейства по процедуре бесспорного списания после вступления в силу решения ВАКС.

6 сентября НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором украинцы могут сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали.

Источник: НАЗК

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