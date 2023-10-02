Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

Высший антикоррупционный суд 2 октября впервые в истории Украины принял решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции.

Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, которое заключили между прокурором САП и бывшим первым заместителем руководителя налоговой службы Киева, где речь идет в частности о выплате вознаграждения обличителю в размере 13 млн 299 тыс. 950 грн.

Вместе с тем этот приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Сейчас смотрят

— Это, без преувеличения, историческое событие, которое фундаментально закрепляет формирование культуры разоблачения в Украине и стимулирует обличителей сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать, — считают в НАПК.

Вознаграждение обличителю будет выплачиваться за счет госбюджета органами казначейства по процедуре бесспорного списания после вступления в силу решения ВАКС.

6 сентября НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором украинцы могут сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали.

Читайте также
Дело на €22 млн: мэр Днепра передаст на ВСУ вознаграждение за разоблачение рекордной взятки
Борис Філатов

Источник: НАЗК

Антикорупційний суд, боротьба з корупцією, Корупция, Нагорода, НАЗК
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Подоляк о том, что означает письмо от США и перечень приоритетных реформ
Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции
Война не защитит от наказания: Арахамия зарегистрировал законопроект по борьбе с коррупцией в Украине
Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции
Януковича заочно будут судить по делу о завладении угодьями Сухолучья
Віктор Янукович
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции
На какие льготы и выплаты могут рассчитывать кавалеры ордена За мужество III степени — рассказывает юрист
Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции
Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Получит 13,3 млн грн: в Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь