Загроза нової агресії РФ у 2028 році: які країни у зоні ризику та що унеможливить напад

Президент України Володимир Зеленський під час саміту в Іспанії висловив думку, що якщо зараз заморозити війну, то до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни. Чи є наразі передумови до замороження конфлікту, які можуть бути нові цілі Росії та що робити, аби таких ризиків не виникло – розповіли військові експерти.

Чи є наразі передумови до замороження війни

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко ексклюзивно Фактам ICTV сказав, що поки не бачить, щоб сценарій рухався до замороження бойових дій.

– Я такого сценарію не бачу щонайменше найближчим часом та наступного року. Вочевидь, що Росія задекларувала наміри продовжувати бойові дії, ми, відповідно, будемо захищатися, протистояти агресії, плюс питання стоїть у продовженні звільнення наших територій, – говорить він.

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Які країни РФ може атакувати у 2028 році

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що це можуть бути Балтійські країни.

– Може, вони захочуть пробити черговий коридор суходолом до Кенігсберга (Калінінграда, як вони його називають) і, може, міст побудують. Тут є певна загроза і напрямок, куди вони прагнутимуть рухатися, – сказав в ефірі Єдиних новин Гетьман.

Він зауважив, що у разі паузи у війні Росія зможе почати розбудову новітніх заводів з виробництва важкої техніки та ракет.

– Паузу давати не можна. Сьогодні вони атакують нашу країну, атакують ракетами, бомбами, тому нам потрібно посилювати засоби ППО, – зазначив Гетьман.

Зі свого боку Мусієнко зауважив, що це відомий факт, що Росія може загрожувати країнам Балтії.

– В принципі наші партнери з НАТО про це проінформовані, тому вони постійно укріплюють цей фланг. Більше того, цього року Росія готувала гібридні, агресивні операції з допомогою російських терористів вагнерівців проти Польщі з території Білорусі. Але завдяки розголосу та тому, що їх плани були прочитані, зокрема і в наших ЗМІ обговорювалися такі можливості, ці операції були зірвані, – додав Мусієнко.

Що робити, аби РФ не атакувала інші країни

Насправді країни Балтії та Польща на тлі російської агресії проти України вже дуже багато зробили, щоб мінімізувати будь-які шкідливі наслідки для себе у разі виникнення з боку РФ загрози нападу.

– НАТО також не стоїть на місці, вони зміцнюють східний фланг. Ну, і дві нові країни приєднуються, Фінляндія і Швеція у Балтійському морі, які ускладнюють плани РФ щодо вторгнення в ці країни. Крім того, Польша задекларувала наміри створити потужну сухопутну армію, – говорить Мусієнко.

На його думку, до 2028 року і Україна, і країни Балтії, і Польша сформують потужний щит, який не дозволить агресії РФ розповсюдитися далі.

– А якщо ми ще й вступимо до НАТО або об’єднаємося та будемо співпрацювати навіть без НАТО з країнами Балтії, Польщі, Румунії, Словаччини, то, я думаю, що у Росії не буде шансів реалізувати задумане, – говорить експерт.

Зменшити можливості України у війні, на думку Мусієнко, можуть лише обмеження від Заходу у наданні оборонної допомоги.

– Оце те, що може вплинути на перебіг бойових дій, якщо таке зменшення допомоги буде. Тому давайте дамо Україні таку підтримку, яка фактично унеможливить прояви агресії у майбутньому. Але якщо позиція Заходу в тому, що вони і так роблять зараз багато для зміцнення свого східного фронту, вони мають надати допомогу і Україні, щоб ми у майбутньому, до 2028 року, як каже президент, стали частиною НАТО. І тоді питання будуть зняті, тому що Росія не буде атакувати НАТО, – вважає експерт.

Якщо ж говорити категоріями 2028 року, то експерт сподівається, що сектор оборони зміцниться настільки за допомогою наших партнерів, що Росія після України ні на кого не буде в силах нападати.

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