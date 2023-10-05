Один Patriot та шість ЗРК Hawk: Іспанія та Німеччина нададуть Україні додаткові системи ППО

Іспанія разом із Німеччиною працюють над захистом українського неба напередодні зими, коли Росія, ймовірно, знову почне атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури в Україні.

В рамках цієї допомоги іспанський уряд погодився надати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk, коли ж Німеччина – працює над додатковим комплексом Patriot.

Як заявив президент Володимир Зеленський під час пресбрифінгу за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, сьогодні немає кращих засобів протиповітряної оборони для відбиття атак Росії з повітря, ніж американські комплекси Patriot.

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ЗРК Hawk від Іспанії

На сайті уряду Іспанії паралельно з цим було опубліковане повідомлення про шість пускових установок ЗРК Hawk.

– За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським, іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об’єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору, – йдеться в повідомленні.

Також під час переговорів Зеленського з прем’єром Іспанії Педро Санчесом була обговорена ситуація на фронті. Іспанський прем’єр, окрім додаткових систем ППО, запропонував українському лідеру додаткові системи для боротьби з безпілотниками.

Крім того, з боку Іспанії було запропоновано відповідне навчання для українських військових, а також обладнання для розмінування.

– Дуже радий, що в нас є потужний прогрес в цьому напрямку. Це шість систем Hawk від Педро Санчеса, від прем’єр-міністра (Іспанії, – Ред.), – сказав Володимир Зеленський за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

Система Patriot від Німеччини

Також Володимир Зеленський оприлюднив у своєму Twitter відео зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент оголосив, що наразі офіційний Берлін працює над поставкою Україні додаткової системи Patriot.

– Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей, – повідомив Зеленський.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz. Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months. I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Вже під час пресбрифінгу за підсумками саміту Володимир Зеленський прокоментував удар Росії по Харківській області, внаслідок чого загинуло понад 50 людей. За словами президента, сьогодні немає кращого засобу для захисту українців від ракетних ударів РФ, аніж комплекси ЗРК Patriot.

Президент наголосив, що Росія регулярно обстрілює Харківщину, а найкращим засобом захисту є саме ППО, яке і було, з боку України, головною темою під час саміту.

– І потужне рішення на зустрічі з канцлером (Німеччини, – Ред.) Шольцом. Німецький уряд буде працювати над наданням Україні ще однієї системи Patriot на цей зимовий період. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, при всій повазі для партнерів, яка може протистояти таким загрозам, таким вбивствам масовим, оскільки Patriot прибирає на своєму шляху усі ракети російського злодія, – сказав Володимир Зеленський.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна очікує додаткових систем протиповітряної оборони від партнерів, оскільки наближається зимовий період.

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