Один Patriot та шість ЗРК Hawk: Іспанія та Німеччина нададуть Україні додаткові системи ППО

Іспанія разом із Німеччиною працюють над захистом українського неба напередодні зими, коли Росія, ймовірно, знову почне атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури в Україні.

В рамках цієї допомоги іспанський уряд погодився надати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk, коли ж Німеччина – працює над додатковим комплексом Patriot.

Як заявив президент Володимир Зеленський під час пресбрифінгу за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, сьогодні немає кращих засобів протиповітряної оборони для відбиття атак Росії з повітря, ніж американські комплекси Patriot.

На сайті уряду Іспанії паралельно з цим було опубліковане повідомлення про шість пускових установок ЗРК Hawk.

Також під час переговорів Зеленського з прем’єром Іспанії Педро Санчесом була обговорена ситуація на фронті. Іспанський прем’єр, окрім додаткових систем ППО, запропонував українському лідеру додаткові системи для боротьби з безпілотниками.

Крім того, з боку Іспанії було запропоновано відповідне навчання для українських військових, а також обладнання для розмінування.

– Дуже радий, що в нас є потужний прогрес в цьому напрямку. Це шість систем Hawk від Педро Санчеса, від прем’єр-міністра (Іспанії, – Ред.), – сказав Володимир Зеленський за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

Також Володимир Зеленський оприлюднив у своєму Twitter відео зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент оголосив, що наразі офіційний Берлін працює над поставкою Україні додаткової системи Patriot.

– Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей, – повідомив Зеленський.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.

Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.

I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023