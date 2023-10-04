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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Очікуємо більше систем ППО перед зимою від партнерів – Зеленський

Очікуємо більше систем ППО перед зимою від партнерів – Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна очікує на певні рішення від партнерів щодо надання ППО перед зимою.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо на певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими, – сказав він.

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Крім того, голова держави розповів про сьогоднішні важливі наради, зокрема із керівником ГУР.

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– Були різні наради. Серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше, – сказав він.

Також на селекторі сьогодні відбулася доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам. За словами президента України, було змістовно.

– Провів нараду з урядовцями – учора про неї домовилися в Харкові. У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам і людям, які втратили домівки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт, – повідомив Зеленський.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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