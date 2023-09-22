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Валентина Чорна, редакторка стрічки

За хабарі “списували” ухилянтів: СБУ затримала трьох військкомів та посадовця ВЛК

СБУ ліквідувала 7 схем ухилянтів
Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала ще сім схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України.

Під час оперативних заходів “на гарячому” затримано організаторів оборудок, серед яких посадовці військкоматів та співробітник військово-лікарської комісії.

За гроші зловмисники допомагали військовозобов’язаним уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

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Вартість таких “послуг” становила від $500 до $8,5 тис. Сума залежала від терміновості та способу втечі за кордон.

Так, у Києві затримали двох громадян однієї з країн Південного Кавказу, які продавали підроблені документи про багатодітне батьківство чи волонтерську діяльність.

Також зловмисники виводили своїх клієнтів за кордон через заздалегідь підготовлені лісові стежки на Закарпатті.

На Львівщині військові контррозвідники затримали посадовицю відділення рекрутингу та комплектування райвійськкомату, яка вимагала $17 тис. з двох працівників місцевого підприємства.

В Івано-Франківській області затримано начальника одного з районних військкоматів. За хабарі він “списував” місцевих чоловіків з військового обліку за станом здоров’я. На Черкащині повідомлено про підозру секретарю районної військово-лікарської комісії, який “торгував” фіктивними довідками про наявність тяжких захворювань. До незаконної діяльності він залучив свого колегу – лікаря ВЛК.

На Кіровоградщині затримано посадовця одного із райвійськкоматів, який у змові з членами ВЛК підробляв медичні висновки і продавав їх військовозобов’язаним.

Крім того, на Одещині за матеріалами СБУ 5,2 року тюрми отримав ділок, який намагався переправити за кордон групу ухилянтів поза пунктами пропуску.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ, Хабар
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