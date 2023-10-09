Обстріл Росією Херсона і другий день війни в Ізраїлі: головні новини 8 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 8 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

• У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові відбили три атаки РФ поблизу Синьківки та Іванівки. Атаки включали мінометні та артилерійські обстріли на різних напрямках, зокрема на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Разом з тим, війська України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

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За даними Генштабу, за добу відбулось 33 бойових зіткнення, армія РФ завдала шість авіаударів, здійснила 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Також відомо про те, що протягом доби авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

• Кремль використовує атаки ХАМАС для інформаційних операцій проти Заходу та підтримки Росії у конфлікті з Україною, пишуть в американському Інституті вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, Москва використовує атаки руху ХАМАС на Ізраїль для зменшення уваги Заходу до України та зменшення підтримки України в конфлікті з Росією. Кремль звинувачує Захід у некоректному ставленні до палестинсько-ізраїльського конфлікту та втручанні в її справи, намагаючись відвернути увагу від ситуації в Україні.

• Своєю чергою 8 жовтня в Ізраїлі оголосили про стан війни після другого дня атак з боку палестинського руху ХАМАС. Ізраїль оголосив про початок контртерористичної операції Залізні мечі.

• Президент України Володимир Зеленський також провів розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу під час нападу бойовиків ХАМАС.

За повідомленням офісу Нетаньягу, окрім Зеленського, прем’єр-міністр Ізраїлю провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. У заяві офісу Нетаньягу зазначено, що “всі вони висловили підтримку права Ізраїлю захищати себе так, як це буде потрібно”.

Згодом Зеленський повідомив деталі розмови з Нетаньягу: прем’єр-міністр розповів президенту України про ситуацію в Ізраїлі та “дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу”.

– Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв’язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі, – наголосив президент Зеленський.

• Президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон підтримує Ізраїль та його право на самооборону. Він також додав, що Штати подбають про те, щоб Єрусалим отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози. Крім того, президент Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС.

• Загалом, станом на вечір 8 жовтня через напад ХАМАС в Ізраїлі загинуло щонайменше 600 людей.

• Уночі 8 жовтня російські війська обстріляли Херсон та Станіслав Херсонської області. Вдень удару зазнало селище Кіндийка.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, через черговий російський обстріл постраждала дитина в Херсонській області.

– Окупанти вдарили по селищу Кіндийка. Поранення дістала 11-річна дівчинка. Раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви, – повідомив він.

Загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких – 9-місячна дитина.

• 8 жовтня померла українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко, повідомила її дочка Антоніна.

Причина смерті – наразі невідома. Смерть Ніни Матвієнко прокоментував президент Володимир Зеленський.

– Сьогодні від нас пішла справді народна артистка України. В усіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко. Овації її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, у країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети, – зазначив він.

Президент додав, що “з українцями назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні”.

• Було оголошено переможців української премії Global Teacher Prize 2023. Нагороди отримали вихователька дитсадка з Харкова Вікторія Душина та вчителька ліцею Лариса Фесенко з села Лісної Стінки на Куп’янщині. Кожна з переможниць отримала грант у розмірі одного мільйона гривень.

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