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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни передали ХАМАСу трофейну зброю, щоб дискредитувати Україну – розвідка

Бойовики ХАМАС
Фото: Getty Images

Російське ГРУ (Головне управління генерального штабу ЗС Російської Федерації) вже передало бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та країнах ЄС.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, росіяни це роблять для дискредитації України на Близькому Сході.

Згодом росіяни планують звинуватити українських військових у продажу західного озброєння для терористів ХАМАСу на регулярній основі.

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У ГУР Міноборони наголошують, що ці фейки мають поширюватися у так званих викривальних публікаціях у західних ЗМІ.

Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з Прикордонної служби України, старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви, розповідають у ГУР.

Ці фейкові звинувачення начебто мають посіяти сумніви на Заході й припинити постачання зброї для Сил оборони.

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У суботу, 7 жовтня, території Ізраїлю потрапили під масштабний ракетний обстріл зі сторони сектору Гази. Озброєні бойовики ХАМАСу вдерлися на південь Ізраїлю. Почали з’являтися перші повідомлення про загиблих та полонених.

У відповідь на атаку ХАМАС армія оборони Ізраїлю розпочала операцію Залізні мечі і завдала ударів у відповідь по сектору Гази. Вночі 8 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю населених пунктів.

8 жовтня уряд Ізраїлю оголосив стан війни вперше з 1973 року. Прем’єр Беньямін Нетаньягу закликав жителів Гази забратися з Ізраїлю і попередив, що війна буде важкою.

9 жовтня ЦАХАЛ заявив про відновлення контролю над усіма містами, що межують із Газою.

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Джерело: ГУР
Війна в Ізраїлі, Розвідка
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