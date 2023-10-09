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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Система потребує перезарядки. ЗМІ розповіли, як ХАМАС зміг придушити Залізний купол

Залізний купол
Фото: Depositphotos

ХАМАСу вдалось придушити ізраїльську систему протиракетної оборони Залізний купол “шквалом недорогих, але смертоносних ракет”.

Про це повідомляє NYT.

Зазначено, що раніше ракетні обстріли з боку ХАМАСу частково стримувались Залізним куполом. Водночас у суботу, 7 жовтня, ця система виявилася перевантаженою.

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Ймовірно, ХАМАС зміг випустити сотні ракет у швидкій послідовності, що потенційно більше, ніж можливості Залізного купола.

– Залізний купол призначений для захисту населених пунктів і не стріляє, якщо визначає, що ракета, яка наближається, приземлиться безпечно. Але він має обмежену кількість перехоплювачів Тамір, а перезарядка системи може зайняти певний час, – йдеться у матеріалі.

За словами одного з колишніх чиновників адміністрації, ХАМАС, схоже, вивчив вразливі місця системи.

Водночас система раніше ефективно справлялася з великими шквалами ракет, кажуть колишні чиновники, припускаючи, що нову зброю, яку ХАМАС вперше запустив у суботу, може бути важче перехопити.

За даними компанії Janes, що займається оборонною розвідкою з використанням відкритих джерел, під час атаки ХАМАС використовував нову ракетну систему, відому як Rajum, а також невеликі безпілотники, які скидали боєприпаси на ізраїльські військові позиції.

– У суботу ХАМАС випустив широкий спектр ракет і ракетних систем як нових, так і старих моделей. Але майже всі його ракети – це зброя іранської розробки, яку контрабандою ввозять до Гази як компоненти, а потім таємно збирають, – додають журналісти.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що перенасиченість системи ППО простими, навіть примітивними засобами повітряного нападу не може витримати навіть славнозвісний ізраїльський Залізний купол.

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Джерело: NYT
Ізраїль, Війна в Ізраїлі
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