Система потребує перезарядки. ЗМІ розповіли, як ХАМАС зміг придушити Залізний купол

ХАМАСу вдалось придушити ізраїльську систему протиракетної оборони Залізний купол “шквалом недорогих, але смертоносних ракет”.

Про це повідомляє NYT.

Зазначено, що раніше ракетні обстріли з боку ХАМАСу частково стримувались Залізним куполом. Водночас у суботу, 7 жовтня, ця система виявилася перевантаженою.

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Ймовірно, ХАМАС зміг випустити сотні ракет у швидкій послідовності, що потенційно більше, ніж можливості Залізного купола.

– Залізний купол призначений для захисту населених пунктів і не стріляє, якщо визначає, що ракета, яка наближається, приземлиться безпечно. Але він має обмежену кількість перехоплювачів Тамір, а перезарядка системи може зайняти певний час, – йдеться у матеріалі.

За словами одного з колишніх чиновників адміністрації, ХАМАС, схоже, вивчив вразливі місця системи.

Водночас система раніше ефективно справлялася з великими шквалами ракет, кажуть колишні чиновники, припускаючи, що нову зброю, яку ХАМАС вперше запустив у суботу, може бути важче перехопити.

За даними компанії Janes, що займається оборонною розвідкою з використанням відкритих джерел, під час атаки ХАМАС використовував нову ракетну систему, відому як Rajum, а також невеликі безпілотники, які скидали боєприпаси на ізраїльські військові позиції.

– У суботу ХАМАС випустив широкий спектр ракет і ракетних систем як нових, так і старих моделей. Але майже всі його ракети – це зброя іранської розробки, яку контрабандою ввозять до Гази як компоненти, а потім таємно збирають, – додають журналісти.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що перенасиченість системи ППО простими, навіть примітивними засобами повітряного нападу не може витримати навіть славнозвісний ізраїльський Залізний купол.

Джерело : NYT

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