У реанімації померла жінка: жертвами удару по Грозі стали вже 56 людей
Кількість загиблих внаслідок удару ракетою Іскандер-М по кафе в селі Гроза Харківської області збільшилась до 56.
Про це вранці 12 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
– Увечері 11 жовтня в реанімації померла 53-річна жінка, – зазначив очільник області..
Що відомо про ракетний удар по селу Гроза
Росіяни вгатили по кафе-магазину в селі Гроза Харківської області 5 жовтня близько 13:15.
У цей час там відбувався поминальний обід після перепоховання загиблого на війні ще в березні 2022 року місцевого жителя Андрія Козиря.
Серед 56 загиблих – восьмирічний хлопчик. Ще п’ятеро дістали поранення.
Кількість загиблих може збільшитись, оскільки ще є неідентифіковані частини тіла та троє людей вважаються зниклими безвісти.
До слова, учора в СБУ повідомили про затримання корегувальників ракетного удару по Грозі.
Навідниками стали двоє братів-колаборантів Володимир та Дмитро Мамони, які перейшли на бік ворога під час російської окупації.
Брати під час дружніх розмов та листувань у месенджері випитали в місцевих точну адресу та час проведення мирного заходу й передали цю інформацію російським окупантам.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
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