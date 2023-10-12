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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У реанімації померла жінка: жертвами удару по Грозі стали вже 56 людей

Удар по селу Гроза 5 жовтня 2023

Кількість загиблих внаслідок удару ракетою Іскандер-М по кафе в селі Гроза Харківської області збільшилась до 56.

Про це вранці 12 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Увечері 11 жовтня в реанімації померла 53-річна жінка, – зазначив очільник області..

Що відомо про ракетний удар по селу Гроза

Росіяни вгатили по кафе-магазину в селі Гроза Харківської області 5 жовтня близько 13:15.

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У цей час там відбувався поминальний обід після перепоховання загиблого на війні ще в березні 2022 року місцевого жителя Андрія Козиря.

Серед 56 загиблих – восьмирічний хлопчик. Ще п’ятеро дістали поранення.

Кількість загиблих може збільшитись, оскільки ще є неідентифіковані частини тіла та троє людей вважаються зниклими безвісти.

До слова, учора в СБУ повідомили про затримання корегувальників ракетного удару по Грозі.

Навідниками стали двоє братів-колаборантів Володимир та Дмитро Мамони, які перейшли на бік ворога під час російської окупації.

Брати під час дружніх розмов та листувань у месенджері випитали в місцевих точну адресу та час проведення мирного заходу й передали цю інформацію російським окупантам.

Листупання навідників удару по Грозі
Фото: СБУ
Листупання навідників удару по Грозі
Фото: СБУ
У реанімації померла жінка: жертвами удару по Грозі стали вже 56 людей
Фото: СБУ
Листупання навідників удару по Грозі
Листупання навідників удару по Грозі
У реанімації померла жінка: жертвами удару по Грозі стали вже 56 людей

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, СБУ, Харківська область
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