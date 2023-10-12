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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Заштовхали в авто, відвезли у військкомат і катували: у Тернополі підозрюють двох службовців ТЦК

Заштовхали в авто, відвезли у військкомат і катували: у Тернополі підозрюють двох службовців ТЦК
Фото: Офіс генпрокурора

У Тернополі двом службовцям місцевого військкомату повідомили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі чоловіка, якого зупинили для перевірення документів. Вони вдарили громадянина, насильно заштовхали в авто та відвезли до військкомату.

За даними Офісу генерального прокурора, підозрюють командира та солдата-гранатометника відділу охорони роти охорони об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією слідства, 6 жовтня солдат-гранатометник разом з двома особами у військовій формі зупинили місцевого мешканця для перевірення документів. Коли вони з’ясували, що він є уродженцем Росії, то запропонували проїхати до ТЦК.

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Отримавши відмову, нападники кілька разів вдарили його, насильно заштовхали до автомобіля та відвезли до центру комплектування.

Пізніше в соціальних мережах з’явилося відео, на якому двох мобілізованих чоловіків, що лежать, б’ють військові. Серед них і був той чоловік.

В Офісі генпрокурора стверджують, що причиною конфлікту стало непорозуміння цих двох мобілізованих з черговим військкомату напередодні.

Будучи п’яними, вони намагались забрати у чергового зброю та били у присутності свідків. Саме це і викликало агресію у працівників ТЦК. За цим фактом теж зареєстровано справу.

Їм інкриміновано катування, а солдату – ще й незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Наразі їм планують обрати запобіжні заходи та відсторонити від посад. Триває досудове розслідування.

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колаж ТЦК

Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Офіс генпрокурора, Побиття, Розслідування, Тернопіль, Тернопільщина
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