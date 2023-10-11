РФ активізувала наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ успішно відбили атаки ворога – Генштаб

РФ активізувала наступ у районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Про це інформує Генеральний штаб України.

– У зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій, – йдеться у повідомленні.

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