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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ активізувала наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ успішно відбили атаки ворога – Генштаб

укр Град
Фото: Генштаб ЗСУ

РФ активізувала наступ у районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Про це інформує Генеральний штаб України.

– У зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій, – йдеться у повідомленні.

РФ активізувала наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ успішно відбили атаки ворога – Генштаб

Фото: Deep State

РФ активізувала наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ успішно відбили атаки ворога – Генштаб

Фото: Deep State

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