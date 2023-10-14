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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Навчання українських пілотів у США розпочнеться наступного тижня – Politico

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Наступного тижня українські льотчики розпочнуть навчання з пілотування винищувачів F-16 у Сполучених Штатах. Тренування відбуватимуться на базі ВПС Національної гвардії в Тасконі (штат Аризона).

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох анонімних американських чиновників.

Невелика кількість пілотів, які прибули до США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на базі ВПС Лекленд у Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови та прямують на базу Національної гвардії ВПС Морріс в Аризоні, повідомив один із чиновників.

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За словами двох інших чиновників, там українські пілоти проходитимуть підготовку в 162-му авіакрилі, що є основним центром підготовки F-16 для ВПС.

Спочатку пілоти вивчать основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на справжніх літаках, що є типовим для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС.

Однак курс навчання може бути прискорений у зв’язку з необхідністю терміново повернути їх на поле бою, сказав перший чиновник.

За словами прес-секретаря ВПС Роуз Райлі, група українських пілотів бере участь у програмі вивчення англійської мови в Центрі англійської мови при Інституті оборонної мови в Лекленді.

За результатами тестування буде визначено їхні подальші курси та час, коли пілоти зможуть розпочати навчання на F-16.

– Варіанти місця проведення тренувань наразі ще розглядаються, – сказала Райлі.

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Винищувач F-16

Контекст

Ці повідомлення з’явилися після того, як у середу США оголосили про те, що вони, разом з Нідерландами і Данією, очолять коаліцію країн, які навчають українських пілотів і екіпажі літаків F-16. Наразі 11 країн підписалися допомогти в навчанні, а Нідерланди, Данія і Бельгія нададуть літаки.

На прес-конференції в Брюсселі на початку тижня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що F-16 з’являться на полі бою не раніше весни наступного року.

Навчання пілотів ЗСУ починаються на тлі побоювань, що у Пентагону закінчуються кошти на те, щоб продовжувати спрямовувати військову допомогу Україні, після того, як американські законодавці в останній момент ухвалили законопроєкт про витрати, щоб запобігти зупиненню роботи уряду, який не включав фінансування Києва.

Повідомлення про навчання пілотів з’явилися також за кілька днів після того, як бойовики ХАМАС здійснили несподіваний напад на Ізраїль, спричинивши конфлікт, що потряс увесь регіон.

Офіційні особи України вже понад рік домагаються надання сучасних винищувачів на поле бою. За словами одного з американських чиновників, українські військові, працюючи з Міністерством оборони США, зуміли інтегрувати західні ракети повітряного базування у свої винищувачі радянських часів. Однак українські офіційні особи стверджують, що сучасні винищувачі дадуть їм перевагу.

У травні президент США Джо Байден остаточно схвалив міжнародну програму навчання українських пілотів польотам на літаках F-16, однак коаліції знадобилися місяці для уточнення деталей програми. Спочатку офіційні особи заявляли, що пілоти і ремонтники навчатимуться в Європі; минулого місяця Пентагон оголосив, що частина навчання буде проводитися в США.

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Джерело: Politico
Війна в Україні, військовий літак, Винищувач F-16, Винищувачі для України, США
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