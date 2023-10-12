Уже за кілька тижнів українські пілоти можуть сісти на F-16 з інструкторами – Ігнат

Українські пілоти, які зараз проходять програму підготовки за кордоном, уже за кілька тижнів розпочнуть польоти на багатофункціональних винищувачах F-16 з інструкторами.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що процес навчання на F-16 просувається досить успішно, пілоти роблять усе можливе, щоб якомога швидше сісти на літаки.

Зараз дивляться

– Хоч би уже перша група закінчила, яка й стане першою, хто експлуатуватиме ті літаки в Україні, – уточнив речник.

Зараз українські пілоти, які “перебувають на навчанні в США та інших країнах”, вже проходять тренажерну підготовку. Йдеться про тренування на симуляторах, які відтворюють кабіну пілота.

Це дає змогу віртуально ознайомитися з кабіною та виконувати певні завдання в мережі.

– Це повноцінний літак фактично, 100% відтворена кабіна пілота. І вони вже виконують реалістичніше ті всі завдання, які їм ставлять інструктори. Я гадаю, за кілька тижнів будуть польоти з інструктором на реальних літаках. Вважаю, що це можливо, – наголосив Ігнат.

Він додав, що у кожного пілота – індивідуальна програма підготовки. Тому хтось раніше сяде на реальний літак, а хтось – пізніше.

Після роботи з інструкторами розпочнуться самостійні вильоти.

Ігнат повідомив, що непросто – перенавчитися на західний винищувач із радянського літака, який проєктували ще в 1970 році. А тому потрібен час.

– Навіть якщо це буде весна (коли F-16 з’являться в Україні, – Ред.), то скільки вже до тієї весни? Зрозуміло, що важко на фронті, але треба дочекатися, – заявив речник.

Підготування інфраструктури для F-16

Юрій Ігнат підтвердив, що Україна виконує “домашнє завдання” з підготовки інфраструктури для застосування винищувачів F-16.

– Дещо було там надумано про інфраструктуру, тому що були в нас і F-16, і F-15 в Україні. В 2012, 2018 роках сідали, – нагадав він.

За словами речника, під час бойових дій неможливо робити інфраструктуру, “як у мирний час, щоб там все гарно сяяло”. Головне зараз – щоб усе працювало, щоб винищувачі могли сісти на посадкову смугу, щоб для них були укриття і ворог не міг знищувати літаки.

Крім того, Україна працює над налагодженням засобів управління F-16 і зв’язком.

Плани на майбутнє

Юрій Ігнат також розповів, що Україна має довгострокові плани щодо переоснащення всього парку бойових літаків. Одночасно це зробити не вдасться, а тому “2025, 2026, 2030 роки – це буде переоснащення парку літальних апаратів”.

Україна робитиме це в співпраці з партнерами.

Зрештою все радянське залишиться в минулому, а все нове Повітряні сили ЗСУ братимуть на озброєння, “починаючи від ЗРК до літаків”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.