Уже за кілька тижнів українські пілоти можуть сісти на F-16 з інструкторами – Ігнат
Українські пілоти, які зараз проходять програму підготовки за кордоном, уже за кілька тижнів розпочнуть польоти на багатофункціональних винищувачах F-16 з інструкторами.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.
Він зазначив, що процес навчання на F-16 просувається досить успішно, пілоти роблять усе можливе, щоб якомога швидше сісти на літаки.
– Хоч би уже перша група закінчила, яка й стане першою, хто експлуатуватиме ті літаки в Україні, – уточнив речник.
Зараз українські пілоти, які “перебувають на навчанні в США та інших країнах”, вже проходять тренажерну підготовку. Йдеться про тренування на симуляторах, які відтворюють кабіну пілота.
Це дає змогу віртуально ознайомитися з кабіною та виконувати певні завдання в мережі.
– Це повноцінний літак фактично, 100% відтворена кабіна пілота. І вони вже виконують реалістичніше ті всі завдання, які їм ставлять інструктори. Я гадаю, за кілька тижнів будуть польоти з інструктором на реальних літаках. Вважаю, що це можливо, – наголосив Ігнат.
Він додав, що у кожного пілота – індивідуальна програма підготовки. Тому хтось раніше сяде на реальний літак, а хтось – пізніше.
Після роботи з інструкторами розпочнуться самостійні вильоти.
Ігнат повідомив, що непросто – перенавчитися на західний винищувач із радянського літака, який проєктували ще в 1970 році. А тому потрібен час.
– Навіть якщо це буде весна (коли F-16 з’являться в Україні, – Ред.), то скільки вже до тієї весни? Зрозуміло, що важко на фронті, але треба дочекатися, – заявив речник.
Підготування інфраструктури для F-16
Юрій Ігнат підтвердив, що Україна виконує “домашнє завдання” з підготовки інфраструктури для застосування винищувачів F-16.
– Дещо було там надумано про інфраструктуру, тому що були в нас і F-16, і F-15 в Україні. В 2012, 2018 роках сідали, – нагадав він.
За словами речника, під час бойових дій неможливо робити інфраструктуру, “як у мирний час, щоб там все гарно сяяло”. Головне зараз – щоб усе працювало, щоб винищувачі могли сісти на посадкову смугу, щоб для них були укриття і ворог не міг знищувати літаки.
Крім того, Україна працює над налагодженням засобів управління F-16 і зв’язком.
Плани на майбутнє
Юрій Ігнат також розповів, що Україна має довгострокові плани щодо переоснащення всього парку бойових літаків. Одночасно це зробити не вдасться, а тому “2025, 2026, 2030 роки – це буде переоснащення парку літальних апаратів”.
Україна робитиме це в співпраці з партнерами.
Зрештою все радянське залишиться в минулому, а все нове Повітряні сили ЗСУ братимуть на озброєння, “починаючи від ЗРК до літаків”.
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