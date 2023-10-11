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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Terrahawk Paladin, F-16 і перша участь Зеленського: підсумки Рамштайн-16 для України

Terrahawk Paladin, F-16 і перша участь Зеленського: підсумки Рамштайн-16 для України
Фото: Факти ICTV

У Брюсселі відбулася чергова зустріч міністрів оборони кількох десятків країн у форматі Рамштайн 10 жовтня.

Ціль цих зустрічей – прискорити надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню. Підсумки засідання Рамштайн-16 – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Підсумки засідання Рамштайн-16: яку допомогу отримає Україна

  • США анонсували новий пакет допомоги на $200 млн

Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет оборонної допомоги на суму $200 млн, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

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За словами міністра оборони США, до нього увійдуть нові системи ППО, артилерійські та протиракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, антитанкова зброя, а також системи протидії дронам.

За даними Пентагону, США візьмуть на себе роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати Військово-повітряні сили. Данія та Нідерланди спільно з США планують очолювати цю коаліцію.

  • Данія передасть винищувачі F-16 Україні на початку 2024 року

Данія поставить перші F-16 Україні навесні 2024 року, якщо буде дотримано умови виконання низки технічних умов. Це рішення оголосив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час засідання Рамштайн.

Очільник МО наголосив, що Данія має чітку мету – передати Україні перші винищувачі у першому кварталі 2024 року.

Він звернув увагу, що це залежатиме й від того, як триватиме навчання пілотів і фахівців, які обслуговуватимуть літаки надалі.

  • Британія передасть пакет військової допомоги на €115 млн

Велика Британія у межах засідання групи Рамштайн оголосила про підписання контрактів на виробництво для України нових антидронових зенітних систем MSI-DS Terrahawk Paladin і машин для подолання мінних полів.

У пакет допомоги увійдуть кошти для розмінування, обслуговування техніки, зміцнення оборони для захисту ключових об’єктів інфраструктури.

Відповідне рішення озвучив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. За його словами, Британія на закупівлю цієї техніки витратить 100 мільйонів фунтів (понад €115 млн).

Шеппс зазначив, що країна прагне виконати обіцянку, яку він дав президенту Володимиру Зеленському про найнагальніші потреби.

  • Норвегія виділить $18,5 млн для розмінування

Уряд Норвегії додатково виділить 200 млн норвезьких крон (близько $18,5 млн) на розмінування деокупованих населених пунктів на території України, повідомила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт на Рамштайні.

За її словами, завдякирозмінуванню земель можна врятувати цивільне населення, особливо дітей. Це також є однією з умов для відновлення інфраструктури.

На думку Хуітфельдт, запобігання людських жертв зміцнить здатність України протистояти агресії РФ.

  • Фінляндія надасть Україні пакет допомоги на €95 млн

Під час засідання Рамштайн уряд Фінляндії оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму близько €95 млн.

На думку міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена, результат війни в Україні визначатиме порядок безпеки в Європі.

Фінляндія не розкрила вміст пакета військової допомоги, а також терміни його надання для забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення.

  • Бельгія передасть Україні F-16 у 2025 році

Бельгія оголосила про наміри допомогти Україні у тренуванні військових пілотів на F-16 та обслуговуванні цих літаків. Країна готова постачати Україні ці винищувачі з 2025 року, заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

За його словами, Бельгія має великий досвід в обслуговуванні F-16 і надаватиме технічне обслуговування літаків, які поставлятимуть Україні, а також забезпечить навчання українського персоналу для подальшого обслуговування винищувачів.

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Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Рамштайн, США-Україна, український пілот
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