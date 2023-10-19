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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Поблизу окупованого Токмака пролунали вибухи

вибух
Фото: Getty Images

Біля тимчасово окупованого міста Токмак на Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у передмісті місцеві чули щонайменше два вибухи.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Токмак
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