Поблизу окупованого Токмака пролунали вибухи

Біля тимчасово окупованого міста Токмак на Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у передмісті місцеві чули щонайменше два вибухи.

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Більше деталей поки що немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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