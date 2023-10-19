Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Поблизу окупованого Токмака пролунали вибухи
Біля тимчасово окупованого міста Токмак на Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, у передмісті місцеві чули щонайменше два вибухи.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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