Вперше з початку великої війни. Путін зустрівся з Орбаном у Китаї: що обговорювали

У Китаї прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі Орбан і Путін обговорювали постачання газу і нафти, а також питання ядерної енергетики.

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За словами Путіна, через вторгнення можливості для підтримання контактів і розвитку відносин “вельми обмежені”, але “відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються. Однією з таких країн є Угорщина”.

Орбан наголосив на важливості “миру” і зазначив, що для всього континенту, включно з Угорщиною, “вкрай важливо покласти край напливу біженців, санкціям і бойовим діям”.

Востаннє Путін і Орбан розмовляли віч-на-віч 1 лютого 2022 року у Москві, рівно за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Віктор Орбан відомий неоднозначними заявами та проросійськими поглядами. Раніше він заявляв, що Захід має укласти угоду з диктатором РФ Володимиром Путіним “про нову архітектуру безпеки” України, в якій не повинно бути ані повернення Криму, ані членства в НАТО.

Джерело : Reuters

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