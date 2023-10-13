Табір зла ще не сформований: чи наближається людство до Третьої світової війни

Росія розв’язала повномасштабну війну в Україні, бойовики ХАМАСу несподівано напали на Ізраїль, Південна Корея та Японія посилюють оборону через брязкання Кім Чен Ином ракетами. Не дивно, що з огляду на все це у світі наростають побоювання щодо можливої нової світової війни.

Хтось говорить, що людство на крок від Третьої світової; хтось навпаки скептично до цього ставиться. Як воно насправді буде — нікому не відомо.

Проте Факти ICTV запитали кандидата політичних наук, доцента Київського національного університету ім. Т. Шевченка Ігоря Рейтеровича, чи є ризик початку світової війни.

Зараз дивляться

За його словами, зараз ймовірність спалаху глобальної війни дуже мала з огляду на те, що немає двох блоків, які б протистояли одне одному. Як це було під час Першої світової війни (Антанта і Троїстий союз) та під час Другої світової війни (блок країн Осі та антигітлерівська коаліція).

На сьогодні у світі є лише один блок умовно демократичний — це НАТО та низка країн, які є союзниками: Японія, Австралія. А напротивагу цій коаліції лише починає формуватися нова вісь зла. Та варто зауважити, що до цієї вісі не належить Китай, наголошує Ігор Рейтерович.

— Як би ми не ставилися до Китаю, та він поки що не бачить для себе інтересу виступати в якомусь союзі з такими країнами, як Росія, Іран чи навіть Північна Корея, бо КНР не відіграє ролі лідера. Поки немає вже створеного блоку для протистояння НАТО, ризик нової світової війни незначний, — вважає політолог.

Регіональні конфлікти

Ізраїль

Напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль залишиться локальним воєнним конфліктом і навряд чи запустить більш глобальні бойові дії, вважає Ігор Рейтерович. На Ізраїль ще можуть спробувати напасти Сирія та Іран. У решти країн більш-менш нормальні відносини з Тель-Авівом.

Але й Іран навряд чи нападе, бо напевно зрозумів натяк Сполучених Штатів, які відправили свої авіаносні групи у регіон.

Ймовірно, до конфлікту приєднаються бойовики ліванської Хезболли, які вже встигли пригрозити Ізраїлю та США своїми протикорабельними береговими комплексами, які готові застосувати.

Можуть спробувати напасти на Ізраїль якісь бойовики з Сирії. Але напередодні по сирійських аеропортах Дамаска та Алеппо були завдані ракетні удари. На думку Ігоря Рейтеровича, це завадить, наприклад, Ірану посадити на летовищах літаки зі зброєю для продовження війни проти Ізраїлю.

Політичній експерт вважає, що конфлікт залишиться на рівні ХАМАС – Ізраїль, ну, можливо, з доєднанням Хезболли.

Та людство має розуміти, що ситуація з Ізраїлем — це такий собі тривожний дзвіночок, що кількість регіональних конфліктів може зрости.

Китай — Тайвань

Якщо станеться воєнний конфлікт між Китаєм і Тайванем, то ця історія вже не буде регіональною, адже Тайвань підтримують Сполучені Штати Америки.

Але згідно з доктриною та заявами, які на сьогодні робить Китай, він у найближчі три чи навіть п’ять років не розглядає варіант воєнного вторгнення на Тайвань. Найперше, Китай фізично не готовий до цього.

Політолог Ігор Рейтерович нагадав, що в Китаї звільнили усе ракетне командування. Офіційно Пекін не називає причину, але здебільшого говорять, що через поголовну корупцію. Крім того, Китай провів моделювання нападу на Тайвань. Таке ж моделювання провели й американці. В обидвох випадках КНР зазнає поразки.

Згідно з американським моделюванням, війна закінчиться за два тижні перемогою Тайваню та США (за умови не використання ядерної зброї). Згідно з моделюванням китайців, війна триватиме три тижні і теж закінчиться перемогою Тайваню і США. Саме тому Пекін більше зацікавлений у посиленні свого військового потенціалу, а на це треба час.

КНДР – Японія та Південна Корея

Є ризик конфлікту Північної Кореї з Південною, чи з Японією. Але на сьогодні Китай, який є основним гравцем у регіоні, у таких воєнних конфліктах не зацікавлений. Причина та сама – Китай не має достатньо сили, щоб отримати з того якийсь зиск. Проте можливі провокації, посилення напруги, але саме війна найближчим часом – навряд чи.

Та й КНДР фізично не зможе напасти на Південну Корею без Китаю, бо в Південній Кореї, наприклад, удвічі більше населення. Крім того, офіційний Сеул активно збільшує бюджет на армію.

Можна згадати, що КНДР має ядерні ракети, та поки що ніхто не знає, у якому вони стані і чи здатні ті ракети щось кардинально змінити. До речі, Китаю дуже не подобаються провокаційні пуски північнокорейських ракет у море, адже це змушує і Японію, і Південну Корею посилюватися. А китайці просто не встигають за ними.

Наприклад, Японія на найближчі два роки запланувала збудувати вісім кораблів нового класу, які фактично є “вбивцями авіаносців”. А авіаносці у регіоні є лише у Китаю. Тому зрозуміло, проти кого Японія розбудовує флот.

— Китаю б ще якихось років п’ять на переозброєння, щоб потім вийти на арену сильним. А тут через Кім Чен Ина Китай все ніяк не може наздогнати сусідів, — говорить Ігор Рейтерович.

Щодо ядерної зброї, то, за різними оцінками, у Китаю від 350 до 500 таких ракет, а в США лише розгорнутих ядерних боєголовок до 1 700 одиниць. Що може починати Китай, якщо його арсенал утричі менший за американський?

З огляду на зазначене вище можна побачити, що другий табір — “табір зла” — для початку нової світової війни не сформований, його ще немає. Тому демократичному табору немає з ким воювати.

Росія може спробувати напасти на країни Балтії?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо зараз війну в Україні поставити на паузу, Росія до 2028 року зможе відновити свою армію і спробувати напасти знову, але вже на інші країни. Під загрозою опиняються країни Балтії – члени НАТО.

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, у російського президента Путіна була ідея з території Білорусі напасти на Польщу з допомогою вагнерівців. Але ситуація з ПВК Вагнера врешті склалася сумно, та й, можливо, президент Олександр Лукашенко не захотів надати плацдарм для задуму Путіна — тому варіант із Польщею відпав.

Якою ж є логіка Путіна планувати напад на країни Балтії, адже Північноатлантичний блок набагато сильніший за РФ? Ігор Рейтерович припускає, що Путін може спробувати максимально розгойдати тему ядерної ескалації, а потім на піку бойових дій заявити про можливість якихось мирних переговорів.

І під цим соусом Путін розв’язує два завдання, вважає експерт: президент РФ показує своєму народу, що Росія погодилася на перемовини заради збереження людства; і напевне диктатор знову заговорить про Україну – наприклад, щоб окупований Крим все ж лишався російським.

Проте напад на країни Балтії політолог вважає малоймовірним, бо навряд чи оточення Путіна цього захоче, та й реакція НАТО може бути більш жорсткою.

Як Україні готуватися до умовної Третьої світової війни

За словами історика, політичного експерта Ігоря Рейтеровича, якщо буде загроза нової світової війни, то для України мало що зміниться – ми перебуваємо в стані глобальної для себе війни.

Те, що Україна робить зараз – має робити й надалі: посилювати Збройні сили України, повертати території, збільшувати видатки на оборону, налагоджувати роботу в тилу, відбудовувати економіку та бути у гарних відносинах із тими країнами, які нам сьогодні допомагають.

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