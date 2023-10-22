За добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів та 56 одиниць важкої техніки – Генштаб

Минулої доби наші воїни Сил оборони ліквідували щонайменше 980 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, за добу росіяни втратили 56 одиниць важкої техніки.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 22 жовтня 2023:

особового складу ‒ близько 293 830 (+980) осіб,

танків ‒ 5081 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,

артилерійських систем – 7032 (+15) од,

РСЗВ – 825 (+3) од,

засобів ППО ‒ 549 (+1) од,

літаків – 320 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9) од,

крилатих ракет ‒ 1535 од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,

спеціальної техніки – 991 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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