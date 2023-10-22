Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів та 56 одиниць важкої техніки – Генштаб
Минулої доби наші воїни Сил оборони ліквідували щонайменше 980 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Крім того, за добу росіяни втратили 56 одиниць важкої техніки.
Зараз дивляться
Втрати РФ у війні на 22 жовтня 2023:
- особового складу ‒ близько 293 830 (+980) осіб,
- танків ‒ 5081 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,
- артилерійських систем – 7032 (+15) од,
- РСЗВ – 825 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 549 (+1) од,
- літаків – 320 од,
- гелікоптерів – 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9) од,
- крилатих ракет ‒ 1535 од,
- кораблів /катерів ‒ 20 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,
- спеціальної техніки – 991 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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