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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів та 56 одиниць важкої техніки – Генштаб

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби наші воїни Сил оборони ліквідували щонайменше 980 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, за добу росіяни втратили 56 одиниць важкої техніки.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 22 жовтня 2023:

  • особового складу ‒ близько 293 830 (+980) осіб,
  • танків ‒ 5081 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,
  • артилерійських систем – 7032 (+15) од,
  • РСЗВ – 825 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 549 (+1) од,
  • літаків – 320 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9) од,
  • крилатих ракет ‒ 1535 од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 991 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

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