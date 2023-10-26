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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дістав з підвалу та зґвалтував: російського воєнного злочинця знайшли за фотороботом

Дістав з підвалу та зґвалтував: російського воєнного злочинця знайшли за фотороботом
Фото: Нацполіція

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру російському окупанту, який ґвалтував та погрожував вбивством 55-річній жінці та її родичам.

Зазначається, що протиправні дії окупант чинив у березні 2022 року у Маріуполі, коли жінка з родиною переховувалась від обстрілів в підвалі багатоповерхівки.

– До місця їхнього сховища увійшли представники незаконного військового формування так званої ЛДНР. Під приводом перевірки документів один із них завів жінку у квартиру нагорі, де зґвалтував, погрожуючи вбивством їй та її родичам, – йдеться у повідомленні Нацполіції України.

Потерпіла запам’ятала ім’я та зовнішність злочинця. Поліцейські склали з її слів фоторобот підозрюваного і перевірили майже пів сотні окупантів, які незаконно перебували наприкінці березня – на початку квітня 2022 року у Маріуполі і могли вчинити злочин стосовно неї. Саме серед них жінка і впізнала свого кривдника.

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Дістав з підвалу та зґвалтував: російського воєнного злочинця знайшли за фотороботом

Фото: Нацполіція

Ним виявився 51-річний уродженець міста Тюмень, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в РФ, а з 2014 року бере участь в незаконних воєнізованих формуваннях.

– На підставі отриманих Головним слідчим управлінням Національної поліції України даних за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора окупанту оголошена підозра про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з жорстоким поводженням з цивільним населенням (ч. 1. ст. 438 Кримінального Кодексу України), – додають у відомстві.

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Джерело: Нацполіція
Війна в Україні, Воєнні злочини, Російська агресія
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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

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