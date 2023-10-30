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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чи будуть надсилати повістки через Дію: Федоров поставив крапку у цьому питанні

Чи будуть надсилати повістки через Дію: Федоров поставив крапку у цьому питанні
Фото: Факти ICTV

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що повісток через онлайн-сервіс Дія видавати не будуть. 

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна та спростував чутки, що вже довго ширилися у соцмережах. 

– Не буде повісток у Дії. Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у Дії, – наголосив Федоров. 

Натомість глава Мінцифри повідомив, що в Україні планують запустити смартмобілізацію, яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.

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За словами Федорова, подібний пілот планується до запуску “через місяць-два”.

Раніше Факти ICTV писали, що таке е-реєстр військовозобов’язаних та коли його запустять.

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Війна в Україні, Мінцифри, Михайло Федоров, мобілізація
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