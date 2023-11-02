Міноборони планує купувати крупи та хліб для ЗСУ окремо від каталогу, щоб ці товари стали дешевшими
Міністерство оборони має наміри купувати крупи та хліб для Збройних сил України окремо від каталогу. Так зазначені товари стануть значно дешевшими під час державних закупівель.
Як розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, відомство планує запустити пілотний проєкт із закупівлі круп і хліба окремо від каталогу в одному з регіонів України.
Там вважають, що відокремлення круп та хліба від спільного каталогу може зменшити вартість цих продуктів для Збройних сил України.
– У Міністерства був досвід із виведенням води на торги окремо від каталогу. Цей процес дав результат – ціна знизилася на понад третину, – зазначають у МО.
Наразі Міністерство оборони проводить спільні консультації з Генеральним штабом ЗСУ, під час яких планують вирішити, в якій з областей України запустять пілотний проєкт на закупівлі круп і хліба.
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