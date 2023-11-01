Министерство обороны намерено покупать крупы и хлеб для Вооруженных сил Украины отдельно от каталога. Так указанные товары станут значительно дешевле при государственных закупках.

Как рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, ведомство планирует запустить пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога в одном из регионов Украины.

Там считают, что отделение круп и хлеба от общего каталога может помочь уменьшить стоимость этих продуктов для Вооруженных сил Украины.

— У Министерства был опыт с выводом воды на торги отдельно от каталога. Этот процесс дал результат — цена снизилась более чем на треть, — отмечают в МО.

Сейчас Министерство обороны проводит совместные консультации с Генеральным штабом ВСУ, во время которых планируют решить, в какой из областей Украины запустят пилотный проект на закупки круп и хлеба.

Источник : Минобороны

