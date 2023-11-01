Жумаділова призначено гендиректором Державного оператора тилу

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про призначення Арсена Жумаділова генеральним директором ДП Державний оператор тилу.

За інформацією Міноборони, відповідний документ підписано 30 жовтня. Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що Арсен Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки та офіційно став на посаду.

Він розповів, що перший напрям, за яким Державний оператор тилу забезпечуватиме ЗСУ, – це харчування. Проведення закупівель заплановано на грудень. Перші постачання очікуються у другому кварталі 2024 року.

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Кабінет міністрів має підтримати дві постанови, запропоновані Міноборони, щоб підприємство юридично запрацювало на повну потужність.

– Щодо однієї постанови ми вже очікуємо на позитивне рішення. Друга постанова, я очікую, буде прийнята до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%, – стверджує заступник глави МО.

Наразі їжу для ЗСУ Міністерство оборони тимчасово закуповує за новими правилами. Вони діятимуть на перехідний період, поки Державний оператор тилу візьме на себе всі обов’язки для забезпечення потреб ЗСУ.

Фото: Арсен Жумаділов

Джерело : Міноборони

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