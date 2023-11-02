Україна вперше вдарила по Криму ракетами ATACMS – The Economist

30 жовтня Україна вперше завдала удару по окупованому Криму американськими ракетами великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє The Economist.

На думку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Крим залишається найбільш вразливим місцем російського диктатора Володимира Путіна. Півострів – це стрижень проєкту Путіна з відновлення імперії, і його легітимність ґрунтується на тому, що він “повернув” Крим до складу Росії.

Зараз дивляться

Видання вказує, що за останні кілька місяців Україна перенесла війну на півострів, який Путін окупував у 2014 році і який залишається критично важливим для логістики війни.

– Він має знати, що це частина України і що там іде війна, – сказав головнокомандувач ЗСУ.

30 жовтня у Криму повідомляли про звуки вибухів.

У Збройних силах України підтверджували успішне ураження стратегічного об’єкта системи ППО РФ у ніч проти понеділка, 30 жовтня.

Окрім того ЗМІ писали, що під час ракетної атаки, можливо, був приліт по аеродрому Саки.

Джерело : Economist

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.