Що ЗСУ треба для звільнення Криму: пояснення начальника ГУ ракетних військ та артилерії
Українській артилерії потрібно більше боєприпасів, гармат і ракет, щоб прискорити звільнення тимчасово окупованого Росією Кримського півострова саме військовим шляхом.
Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії, безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов. За його словами, ворог має більше ресурсів, ніж Україна.
Звільнення Криму від російської окупації: яке озброєння потрібне ЗСУ
– Для успішного виконання завдання має бути паритет. Якщо не в людях, то хоча б в зброї, наявності боєприпасів для знищення живої сили, об’єктів, які є у противника. Це боєприпаси, ракети, більша кількість гармат, – пояснив український генерал.
Він перерахував, які моделі озброєння могли б знадобитися Україні для звільнення Криму від російської окупації.
– Це гармата Богдана нашого виробництва. З іноземного виробництва – М777, М109, FH70 різного типу. Ми готові використовувати й індійські гармати для підтримки дій військ.
За словами генерала, необхідні боєприпаси різних типів і запасні частини, щоб ці гармати могли й надалі безперебійно стріляти. Він звернув увагу, що будь-яке озброєння має вчасно обслуговуватися, зокрема, шляхом замінення запасних частин.
Джерело: Kyiv Not Kiev
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