РФ розуміє, що може повторитись Чорнобаївка: Ігнат про долю аеродромів у Бердянську і Луганську

Нещодавні атаки ЗСУ на летовища окупантів у Луганську та Бердянську змусили їх задуматися над перекиданням техніки на інші аеродроми – подалі від дії радіусу ураження.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, що на летовищах у Луганську та Бердянську росіяни розміщували свої гелікоптери та засоби ураження, тобто – ракети. Крім того, там були склади з паливно-мастильними матеріалами.

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— Власне, ця логістика, яка там була, вона знищена частково чи повністю. Треба дивитися детальніше результати цієї роботи. І, відповідно, ворог зрозумів, що там може повторитись Чорнобаївка. В одному і в другому місці. Тому, мабуть, найімовірніше, не будуть вони так хвацько використовувати ці аеродроми, вільно себе там почувати, – сказав Ігнат.

На його думку, росіяни навряд чи триматимуть велику кількість техніки на аеродромі. Тому російську авіацію треба відсунути якомога далі, що є важливим завданням для ЗСУ.

— Гелікоптерам треба більше часу, щоб підлітати з віддалених аеродромів, де вони стоять і обслуговуються. А хто має більше часу – має більше можливостей. Щодо літаків, зрозуміло, що вони можуть летіти з більш далеких місць. Багато летовищ має Росія в себе на території, в окупованому Криму є до шести, які вона використовує, – додав він.

В ніч на 17 жовтня Сили спеціальних операцій ЗСУ провели операцію під назвою Dragonfly. В результаті атаки на летовища у Бердянську та Луганську вдалося знищити дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніку, склади боєприпасів. Злітні смуги зазнали пошкоджень.

Під час операції українські воїни вперше застосували далекобійні балістичні ракети ATACMS, які надали Сполучені Штати.

Джерело: КИЇВ24

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