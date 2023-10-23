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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ розуміє, що може повторитись Чорнобаївка: Ігнат про долю аеродромів у Бердянську і Луганську

Юрій Ігнат
Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

Нещодавні атаки ЗСУ на летовища окупантів у Луганську та Бердянську змусили їх задуматися над перекиданням техніки на інші аеродроми – подалі від дії радіусу ураження.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, що на летовищах у Луганську та Бердянську росіяни розміщували свої гелікоптери та засоби ураження, тобто – ракети. Крім того, там були склади з паливно-мастильними матеріалами.

Зараз дивляться

— Власне, ця логістика, яка там була, вона знищена частково чи повністю. Треба дивитися детальніше результати цієї роботи. І, відповідно, ворог зрозумів, що там може повторитись Чорнобаївка. В одному і в другому місці. Тому, мабуть, найімовірніше, не будуть вони так хвацько використовувати ці аеродроми, вільно себе там почувати, – сказав Ігнат.

На його думку, росіяни навряд чи триматимуть велику кількість техніки на аеродромі. Тому російську авіацію треба відсунути якомога далі, що є важливим завданням для ЗСУ.

— Гелікоптерам треба більше часу, щоб підлітати з віддалених аеродромів, де вони стоять і обслуговуються. А хто має більше часу – має більше можливостей. Щодо літаків, зрозуміло, що вони можуть летіти з більш далеких місць. Багато летовищ має Росія в себе на території, в окупованому Криму є до шести, які вона використовує, – додав він.

В ніч на 17 жовтня Сили спеціальних операцій ЗСУ провели операцію під назвою Dragonfly. В результаті атаки на летовища у Бердянську та Луганську вдалося знищити дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніку, склади боєприпасів. Злітні смуги зазнали пошкоджень.

Під час операції українські воїни вперше застосували далекобійні балістичні ракети ATACMS, які надали Сполучені Штати.

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Ракети ATACMS

Джерело: КИЇВ24

Бердянськ, Війна в Україні, Луганськ, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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