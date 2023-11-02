Військовий, якого жорстоко побили та пограбували у Чорноморську, помер у лікарні
Український військовослужбовець Юрій Купріч, якого побили в Чорноморську Одеської області 22 жовтня, помер у лікарні вранці 2 листопада.
Про це повідомила його дружина Олеся Купріч у Facebook.
– Сьогодні о 07:00 ранку перестало битися сердечко нашого Юри, – написала вона.
Дружина військового розповіла, що 1 листопада у її чоловіка був день народження. Йому виповнилося 52 роки.
Напередодні стан Юрія Купріча стрімко погіршився і жінка просила помолитися за нього.
Нагадаємо, в неділю, 22 жовтня, у Чорноморську Одеської області на старшого сержанта напали й побили п’ятеро чоловіків, унаслідок чого військовослужбовець зазнав тяжких травм і опинився в лікарні.
Це сталося на вулиці Лазурній, де розташований магазин Верже. Напад зафіксували камери спостереження.
Після побиття у потерпілого зникли особисті речі: банківські картки, смартфон і навіть військовий квиток, а самого військовослужбовця госпіталізували. У нього був набряк мозку та перелом шиї.
Фото: Думська
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