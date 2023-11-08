Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ

Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ
Фото: Pexels

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити готовність України до початку переговорів для подальшого вступу до Європейського Союзу.

Про це йдеться у відповідному указі №744/2023 Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу, який оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Згідно з документом, необхідно реалізувати стратегічний курс для набуття повноправного членства України в Євросоюзі, створити умови для ефективної політичної взаємодії, удосконалити координацію діяльності державних органів, щоб якнайшвидше почати переговори.

Зараз дивляться

Президент доручив ініціювати проведення консультацій із Єврокомісією для визначення організаційних аспектів переговорного процесу зі вступу України до ЄС, внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС.

У зазначеному законопроєкті українському уряду необхідно урахувати результати офіційної оцінки ЄС (скринінгу) стану імплементації до національного законодавства.

В указі йдеться, що Кабмін має подати за результатами консультацій з інституціями ЄС пропозиції, щоб створити делегацію для участі в переговорах з Євросоюзом та укласти угоду про вступ України до ЄС, коли Єврорада ухвалить таке рішення.

Глава держави доручив удосконалити механізм координації взаємодії центральних органів виконавчої влади, щоб реалізувати завдання з підготовки та подальшої участі в переговорному процесі про вступ України до Європейського Союзу.

Кабінету міністрів необхідно забезпечити на постійній основі інформування президента про стан підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Рекомендація Єврокомісії щодо України й удар по судну в Одеській області: головні новини 8 листопада
Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ

Джерело: Офіс президента
Європейський Союз, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Документи, переговори, Президент України, Україна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Золотий хрест головнокомандувача ЗСУ: за які вчинки дають нагороду та які пільги передбачені
танк ЗСУ
ЗСУ за добу ліквідували 1080 окупантів та 77 одиниць важкої техніки
Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2023
DeepStateMap
У Дніпрі вночі було чути вибухи: в районі збили ворожу ракету
вибух
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ
Звіт ЄС: підсумки | Штурм окупантів на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь