Зеленський доручив забезпечити готовність України до переговорів з ЄС про членство – указ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити готовність України до початку переговорів для подальшого вступу до Європейського Союзу.

Про це йдеться у відповідному указі №744/2023 Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу, який оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Згідно з документом, необхідно реалізувати стратегічний курс для набуття повноправного членства України в Євросоюзі, створити умови для ефективної політичної взаємодії, удосконалити координацію діяльності державних органів, щоб якнайшвидше почати переговори.

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Президент доручив ініціювати проведення консультацій із Єврокомісією для визначення організаційних аспектів переговорного процесу зі вступу України до ЄС, внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС.

У зазначеному законопроєкті українському уряду необхідно урахувати результати офіційної оцінки ЄС (скринінгу) стану імплементації до національного законодавства.

В указі йдеться, що Кабмін має подати за результатами консультацій з інституціями ЄС пропозиції, щоб створити делегацію для участі в переговорах з Євросоюзом та укласти угоду про вступ України до ЄС, коли Єврорада ухвалить таке рішення.

Глава держави доручив удосконалити механізм координації взаємодії центральних органів виконавчої влади, щоб реалізувати завдання з підготовки та подальшої участі в переговорному процесі про вступ України до Європейського Союзу.

Кабінету міністрів необхідно забезпечити на постійній основі інформування президента про стан підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу.

Джерело : Офіс президента

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