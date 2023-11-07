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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ураження ракетоносія РФ на заводі в Керчі стало унікальною операцією в історії – Defense Express

Вибух у Керчі - вражений корабель Аскольд

Ураження російського ракетного корвета Аскольд у тимчасово окупованій Керчі (Крим) є унікальною операцією. Адже Україна вперше в історії знищила ракетний корабель РФ, ще навіть не введений у стрій.

На це звернув увагу український військовий портал Defence Express.

Сили оборони України влучили у корвет Аскольд проєкту Каракурт під час атаки на завод Залив у Керчі. У мережі з’явилися фото, які підтверджують значні ушкодження ракетоносія. Найімовірніше, він не підлягає ремонту.

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– Україна стала заодно першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту, – наголошують експерти Defence Express.

Що відомо про пошкодження ракетоносія Аскольд

У публікації зазначається, що російський корабель “хоч і залишився на плаву, але отримав дуже критичні пошкодження дуже важливих елементів”.

Сили оборони України завдали удару ракетами SCALP-EG.

У Defence Express звертають увагу, що ракети влучили в центральну частину корпусу корабля Аскольд. Саме там розташовані 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет Калібр або П-800 Онікс.

Тобто під час атаки вдалося знищити основну систему озброєння корвета.

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Характер зовнішніх пошкоджень судна свідчить про те, що окупантам, ймовірно, “доведеться здати в утиль більшу частину, якщо не всю, бортової апаратури для керування кораблем”, що розміщена на містку.

Крім того, дизельні двигуни на кораблях проєкту Каракурт розташовані у відсіку в центрі корпусу. Тому навряд силова установка ракетоносія зможе далі функціонувати.

РФ планувала ввести у стрій ракетний корвет Аскольд у грудні 2023 року. Корабель мав увійти до складу Чорноморського флоту РФ.

Якщо окупанти вирішать відновити ракетоносій, їм доведеться це робити “з нуля”.

– Оскільки із ураженими силовою установкою, бортовою апаратурою керування та головною системою озброєння цей пошкоджений корабель – просто набір металобрухту, – підсумували в Defence Express.

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Надвечір 4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали потужні вибухи.

ЗСУ вразили морську та портову інфраструктуру заводу Залив. У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що були застосовані ракети SCALP-EG.

Згодом у ЗСУ повідомили про ураження російського ракетоносія Аскольд – нового корабля проєкту Каракурт із технологією “стелс”. Він стояв у доку суднобудівного заводу. Зазначалося, що корабель отримав значні ушкодження “та, можливо, не підлягає ремонту”.

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Ураження ракетоносія РФ на заводі в Керчі стало унікальною операцією в історії – Defense Express

Джерело: Defence Express

Фото: СтратКом ЗСУ, Telegram-канал Крымский ветер

Війна в Україні, Вибух у Керчі, Керч, Корабель, Крим, Чорноморський флот РФ
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