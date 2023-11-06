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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ймовірно, не підлягає ремонту: фото наслідків удару по російському ракетоносію Аскольд

Ймовірно, не підлягає ремонту: фото наслідків удару по російському ракетоносію Аскольд

У Збройних силах України підтвердили інформацію про удар по російському ракетоносію Аскольд – найновішому кораблю проєкту Каракурт із технологією стелс.

Він має пошкодження внаслідок удару ЗСУ по морській та портовій інфраструктурі заводу Залив у Керчі в тимчасово окупованому Криму.

За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження. Ймовірно, він взагалі не підлягає ремонту, зазначають у ЗСУ.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що ракетоносій Аскольд могли атакувати крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, цей російський корабель ще не встиг взяти участь у повномасштабній війні проти України. Але він проходив випробування, щоб потім вийти в море.

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Storm Shadow (SCALP-EG)

Фото: СтратКом ЗСУ

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