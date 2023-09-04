Профільний комітет ВР підтримав відставку Резнікова
Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, 16 членів комітету проголосували “за”, ще двоє утримались.
У понеділок, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про відставку.
Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексій Резнікова з посади міністра оборони України.
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна