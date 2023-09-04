Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Профільний комітет ВР підтримав відставку Резнікова

Резніков
Фото: Міноборони

Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, 16 членів комітету проголосували “за”, ще двоє утримались.

У понеділок, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексій Резнікова з посади міністра оборони України.

Читайте також
Рустем Умєров – що відомо про майбутнього міністра оборони України
Профільний комітет ВР підтримав відставку Резнікова

Війна в Україні, Верховна Рада, Міноборони, Олексій Резніков
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українські дрони Saker Scout зі штучним інтелектом допомагатимуть ЗСУ на фронті
Дрон Saker Scout
РФ за добу випустила по Херсонщині майже три сотні снарядів: поранено двох дітей
Обстріл Херсонщини 3 вересня 2023
У скільки Україні обходиться день війни: Резніков озвучив суму
Олексій Резніков
Польща почала екстрадувати в Україну ухилянтів від мобілізації – ЗМІ
Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
$11 тис. за фіктивний діагноз: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації
У Києві викрили схему ухилення від призову

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Попри прохання переглянути плани: понад 30 тис. хасидів приїдуть до Умані на Рош га-Шана
Рош ха-Шана 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)
Профільний комітет ВР підтримав відставку Резнікова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)
Профільний комітет ВР підтримав відставку Резнікова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.09.2023)
Профільний комітет ВР підтримав відставку Резнікова
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь