Не потрібно шукати чорну кішку в світлій кімнаті: Подоляк про “розкол між Зеленським і Залужним”

Всі українці розуміють, як має закінчитися повномасштабна війна, розпочата Росією. На сьогодні є абсолютна синхронізація верховного головнокомандувача та військової вертикалі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі ведучій телемарафону Єдині новини Яні Брензей. Він прокоментував статтю NYT про нібито розкол між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

– Ми постійно обговорюємо медійні продукти іноземного походження. Я бачу, що вони будуть впливати, і взагалі не проблема це все обговорювати. Є лише одна пропозиція. У нас є верховний головнокомандувач. Він не може розколювати, тому що навпаки все збирає.

Зараз дивляться

У нас сьогодні є абсолютна синхронізація позиції верховного головнокомандувача і військової вертикалі. Верховний головнокомандувач вибудовує своє розуміння тактики та стратегії на даних розвідки, Генерального штабу та інших додаткових матеріалах. Він ухвалює політичні рішення, виходячи з інформації, яку він отримує в рамках військового кабінету, Ставки, селекторів та іншого, – звернув увагу Подоляк.

На його думку, зараз неможливо розколоти наше суспільство, попри заяви російської пропаганди про нібито слабкість України.

– Неможливо розколоти це… І навіщо? Ми всі розуміємо, як війна має завершитися? Я бачу в соцмережах змагання, що хто більше розкаже про те, що ми начебто слабкі, нічого не можемо робити. Маятник перейшов в іншу сторону, і деякі люди починають говорити, що в нас немає того, ми не отримуємо це, партнери вже втомилися від нас, – зазначив Подоляк.

На його думку, російська пропаганда спрямована на додаткову деморалізацію, щоб вплинути на українців та дати можливість РФ провести переговори на власних умовах.

Проте він запевняє, що всі свідомі в питанні того, яку ціль має війна та як вона має завершитися.

– Що хочуть отримати ці люди? Вони хочуть додатково деморалізувати й так важкий морально-емоційний фон, в якому ми перебуваємо 620 днів війни. Вони хочуть показати нашим партнерам, що в нас немає єдності. Але головне: чи вони хочуть вести переговори з Росією, показавши, що ми сьогодні нібито настільки слабкі, що згодні вести переговори на умовах РФ?

Президент говорить, що ми свідомі в тому, яка ціль у цій війні. РФ не хоче ніякого миру. РФ щодня вбиває нас і буде це робити, поки не програє війну. Так, увага частково перевернулась на Близький Схід, але це не означає, що політично наші партнери змінили ставлення до того, як ця війна має завершитися. І не потрібно давати їм аргументів, щоб шукати щось компромісне. Не треба цього робити. Не потрібно шукати чорну кішку в світлій кімнаті, – наголосив Подоляк.

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