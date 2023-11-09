Німеччина зробить Бундесвер основою стримування і оборони Європи: чи послабить це Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін прагне зробити свої збройні сили “основою стримування і колективної оборони в Європі”.

Про це він заявив у редакційній статті для газети Tagesspiegel.

За його словами, агресивна війна Росії проти України означає, що континент зіткнувся з новою військовою загрозою, яка докорінно змінила роль Німеччини та її збройних сил.

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Подібно до того, як Німеччина отримала вигоду від розгортання військ союзників під час холодної війни, зараз партнери Німеччини очікують, що Берлін виконає свої зобов’язання і візьме на себе лідерство в Європі, додав Пісторіус.

– Нам потрібна зміна менталітету не лише в Бундесвері, а й у політиці та суспільстві, – заявив Борис Пісторіус.

Оголосивши про фундаментальні зміни в усіх сферах німецької армії – Бундесвері – для того, щоб зробити її “готовою до війни”, він сказав, що майбутня структура німецьких збройних сил буде визначатися тим, що необхідно для оборони країни і її союзників.

Пісторіус додав, що Німеччина розмістить у Литві на постійній основі близько 5 тис. військовослужбовців – вперше для Бундесверу – що стане доказом того, що його країна посилює свою нову роль.

Цього тижня Німеччина оприлюднить нові оборонні директиви, що відбудеться вперше з 2011 року.

Підтримка союзників Німеччини: чи послабить це допомогу для України

Як розповів у коментарі Фактам ICTV директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, такі наміри Німеччини не послаблять військову підтримку України.

– По-перше, ці плани, які озвучує Пісторіус, стосуються, скажімо так, періоду 2025-2030 років. ЄС взагалі, та Німеччина зокрема, в своїх планах не поспішають із пришвидшенням посилення своєї обороноздатності. Усі плани, якщо ви на них поглянете, то вони усі розтягнуті у часі, є окремі і після 2030 року. Зараз і у Німеччини, і у інших членів НАТО і ЄС стоїть завдання підтримки України, тому я не думаю, що вони від цього відмовляться, – каже він.

За словами Сунгуровського, навіть зараз розміщуються контракти на нові оборонні замовлення.

Експерт додає, що потужності для оборонної промисловості в Німеччині можуть бути знайдені додаткові, що залежить від намірів німецького уряду, який віддає відповідні контракти підприємствам, як, наприклад, Rheinmetall. Тому питання обмеженої військової підтримки, з урахуванням намірів Німеччини посилення країн ЄС, які не перебувають у війні з Росією, наразі не стоїть.

– Що таке оборонна промисловість? Це не якась статична одиниця. Якщо у замовника є конкретна пропозиція стосовно купівлі зброї, то він надає контракт. Згідно з цим контрактом він надає і кошти. Під ці кошти кожне оборонне підприємство розширює чи зменшує свої масштаби, або навпаки – реорганізується. Все перебуває у розвитку, – пояснює він.

Разом з тим, в цьому контексті поставки Україні далекобійних ракет Taurus навряд чи зрушать з місця, оскільки це є політичним питанням для уряду Олафа Шольца.

Напередодні міністр оборони Пісторіус також зробив заяву, в який поставив під сумнів ефективність ракет Taurus в тому, щоб змінити ситуацію на фронті в Україні.

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