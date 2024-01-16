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Коли нова редакція законопроєкту про мобілізацію опиниться у Раді – пояснення

повістки мобілізація
Фото: Факти ICTV

Нова редакція законопроєкту про мобілізацію в Україні має пройти погодження в уряді та протягом кількох тижнів може бути внесена на розгляд до Верховної Ради.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова у коментарі ведучій національного телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

– Вона опиниться у найкоротші терміни. Вона має пройти певний шлях погодження в уряді. Я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже майже два роки, – зазначила вона.

Коли запрацює законопроєкт про мобілізацію

На думку заступниці міністра оборони, наймовірніше, фактичний запуск роботи законопроєкту про мобілізацію в Україні відбудеться протягом 2024 року.

Зараз дивляться

– Ми хотіли б, щоб це були дні, але ми розуміємо, що, найімовірніше, це буде декілька тижнів. Звичайно, в цьому році (очікується запуск роботи законопроєкту, – Ред.). Це питання тижнів – мається на увазі не винесення у Верховну Раду. Це тижні, можливо, місяць для початку реалізації, – вважає вона.

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На що планують звернути увагу

Заступниця міністра оборони наголосила, що головне в новій редакції законопроєкту про мобілізацію в Україні – посилити підготовку військовослужбовців та надати можливість відпочити людям, які воюють на фронті від 24 лютого 2022 року або раніше.

– Зауваження у депутатів були більше не по суті, а за формою. Головна ідея законопроєкту – незмінна. Ми маємо надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 2022 року, а то і раніше. Для цього нам потрібно встановити не лише норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але і розв’язати питання замінення на фронті.

Головне – посилити напрям підготовки. Кардинально за ідеєю законопроєкт не змінюється, а лише підходи до окремих категорій громадян. Це позиція всіх органів державної влади, дотичних до створення законопроєкту, яка народилася у робочій групі при Комітеті з нацбезпеки і оборони, – стверджує Калмикова.

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