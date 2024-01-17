Мобілізація 2024: на які зміни чекати українцям – пояснює експерт

Станом на січень 2024 в Україні триває загальна мобілізація й оголошено воєнний стан. Чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. Що важливо знати про мобілізацію у 2024 році – читайте в матеріалі.

Мобілізація 2024: що змінилось

Юрист і керівна партнерка компанії ZP Law office of Zoriana Pelekh Марія Потапова стверджує, що найзапекліші дебати минулого року були пов‘язані з законом про мобілізацію, а саме змінами до нього, запропонованими проєктом закону №10378 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Цей законопроєкт спрямований на удосконалення мобілізації, а отже, його результатом цілком логічно має стати збільшення кількості мобілізованих на законних підставах.

Мобілізація 2024: що відомо про зміну призовного віку

Проєкт пропонує змінити призовний вік з 27 років на 25 та уточнювати осіб, які мають право на відстрочку.

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Звільняються від призову на військову службу такі категорії громадян

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про право на відстрочку від призову таким категоріям осіб:

Особи з інвалідністю І та ІІ групи.

Тобто планувалось позбавити права на відстрочку осіб з інвалідністю ІІІ групи. Напруги додавали масові відмови у перетині кордону таким особам. Втім, подейкують, що Міноборони погодилось зберегти відстрочку для осіб з інвалідністю, зокрема й ІІІ групи.

Особи, дружина (чоловік) яких з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду.

Втім, чи буде достатньо нотаріально засвідченої заяви такої особи про те, що він/вона обрали військовозобов‘язаного(-у) для здійснення догляду, і як взагалі довести цей факт, також невідомо.

Жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, не більшою за визначену в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Тут варто звернути увагу, що зазначено чітко – жінки. Тобто чоловік, який йде у відпустку для догляду за дитиною, не може мати право на відстрочення від призову на цій підставі.

Вагітні жінки.

Чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (професією), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Зі змісту викладеного стає зрозумілим, що претендувати на право звільнення від призову можуть не всі здобувачі, а лише ті, хто здобуває рівень освіти, вищий за раніше здобутий за своєю спеціальністю.

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють в закладах вищої або фахової вищої освіти.

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Тобто факту батьківства для трьох і більше дітей недостатньо, потрібно довести їх фактичне утримання.

Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років від дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби в запас.

Також не підлягають призову військовозобов’язані, які проходили військову службу і були звільнені в запас у зв’язку зі звільненням з полону. Ці категорії осіб можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Мобілізація та ВЛК: які зміни відбудуться у 2024 році

Багато суперечок, за словами експертки, щодо проходження військово-лікарської комісії. В законопроєкті №10378 пропонується військовозобов‘язаним, які відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я, з‘явитися в ТЦК через шість місяців після надання такого висновку для повторного проходження ВЛК.

Отже, як бачимо, поки що проєкт закону №10378 залишає більше запитань, аніж відповідей. Зазначимо, що цей проєкт повернуто ініціатору на доопрацювання з низкою правок та коментарів.

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