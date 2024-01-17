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Україна
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Мобілізація 2024: на які зміни чекати українцям – пояснює експерт

Мобілізація 2024: на які зміни чекати українцям – пояснює експерт
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на січень 2024 в Україні триває загальна мобілізація й оголошено воєнний стан. Чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. Що важливо знати про мобілізацію у 2024 році – читайте в матеріалі.

Мобілізація 2024: що змінилось

Юрист і керівна партнерка компанії ZP Law office of Zoriana Pelekh Марія Потапова стверджує, що найзапекліші дебати минулого року були пов‘язані з законом про мобілізацію, а саме змінами до нього, запропонованими проєктом закону №10378 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Цей законопроєкт спрямований на удосконалення мобілізації, а отже, його результатом цілком логічно має стати збільшення кількості мобілізованих на законних підставах.

Мобілізація 2024: що відомо про зміну призовного віку

Проєкт пропонує змінити призовний вік з 27 років на 25 та уточнювати осіб, які мають право на відстрочку.

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Звільняються від призову на військову службу такі категорії громадян

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про право на відстрочку від призову таким категоріям осіб:

  • Особи з інвалідністю І та ІІ групи.

Тобто планувалось позбавити права на відстрочку осіб з інвалідністю ІІІ групи. Напруги додавали масові відмови у перетині кордону таким особам. Втім, подейкують, що Міноборони погодилось зберегти відстрочку для осіб з інвалідністю, зокрема й ІІІ групи.

  • Особи, дружина (чоловік) яких з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду.

Втім, чи буде достатньо нотаріально засвідченої заяви такої особи про те, що він/вона обрали військовозобов‘язаного(-у) для здійснення догляду, і як взагалі довести цей факт, також невідомо.

  • Жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, не більшою за визначену в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Тут варто звернути увагу, що зазначено чітко – жінки. Тобто чоловік, який йде у відпустку для догляду за дитиною, не може мати право на відстрочення від призову на цій підставі.

  • Вагітні жінки.
  • Чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
  • Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (професією), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Зі змісту викладеного стає зрозумілим, що претендувати на право звільнення від призову можуть не всі здобувачі, а лише ті, хто здобуває рівень освіти, вищий за раніше здобутий за своєю спеціальністю.

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  • Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють в закладах вищої або фахової вищої освіти.
  • Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Тобто факту батьківства для трьох і більше дітей недостатньо, потрібно довести їх фактичне утримання.

  • Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
  • Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років від дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби в запас.
  • Також не підлягають призову військовозобов’язані, які проходили військову службу і були звільнені в запас у зв’язку зі звільненням з полону. Ці категорії осіб можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Мобілізація та ВЛК: які зміни відбудуться у 2024 році

Багато суперечок, за словами експертки, щодо проходження військово-лікарської комісії. В законопроєкті №10378 пропонується військовозобов‘язаним, які відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я, з‘явитися в ТЦК через шість місяців після надання такого висновку для повторного проходження ВЛК.

Отже, як бачимо, поки що проєкт закону №10378 залишає більше запитань, аніж відповідей. Зазначимо, що цей проєкт повернуто ініціатору на доопрацювання з низкою правок та коментарів.

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Мобілізація 2024: на які зміни чекати українцям – пояснює експерт

війна, Війна в Україні, мобілізація
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