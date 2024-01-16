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Когда новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Раде — объяснение

повістки мобілізація
Фото: Факти ICTV

Новая редакция законопроекта о мобилизации в Украине должна пройти согласование в правительстве и в течение нескольких недель может быть внесена на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в комментарии ведущей национального телемарафона Єдині новини Яне Брензей. Она объяснила, когда новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Верховной Раде.

— Она окажется в кратчайшие сроки. Она должна пройти определенный путь согласования в правительстве. Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой уже почти два года, — отметила она.

Когда заработает законопроект о мобилизации

По мнению заместителя министра обороны, вероятнее всего, фактический запуск работы законопроекта о мобилизации в Украине произойдет в течение 2024 года.

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— Мы хотели бы, чтобы это были дни, но мы понимаем, что, скорее всего, это будет несколько недель. Конечно, в этом году (ожидается запуск работы законопроекта, — Ред.). Это вопрос недель — имеется в виду не вынесение в Верховную Раду. Это недели, возможно, месяц для начала реализации, — считает она.

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На что планируют обратить внимание

Заместитель министра обороны подчеркнула, что главное в новой редакции законопроекта о мобилизации в Украине — усилить подготовку военнослужащих и предоставить возможность отдохнуть людям, которые воюют на фронте с 24 февраля 2022 года или раньше.

— Замечания у депутатов были больше не по сути, а по форме. Главная идея законопроекта — неизменна. Мы должны предоставить отдых тем, кто воюет на передовой с 2022 года, а то и раньше. Для этого нам нужно установить не только нормы, которые позволят проводить увольнение людей, но и решить вопрос замещения на фронте.

Главное — усилить направление подготовки. Кардинально по идее законопроект не меняется, а только подходы к отдельным категориям граждан. Это позиция всех органов государственной власти, касающихся создания законопроекта, которая родилась в рабочей группе при Комитете по нацбезопасности и обороне, — утверждает Калмыкова.

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