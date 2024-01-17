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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Німеччина надасть Україні військових товарів на понад €7 млрд

Німеччина надасть Україні військових товарів на понад €7 млрд
Фото: Depositphotos

16 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Лідери країн погодилися з необхідністю продовжувати підтримку України.

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.

Зазначено, що канцлер Німеччини та президент США обговорили подальшу підтримку України та ситуацію на Близькому Сході.

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Вони засудили напад Росії на Україну і домовилися про необхідність продовження надання Україні фінансової, військової та гуманітарної допомоги.

– У 2024 році Німеччина надасть Україні понад сім мільярдів євро у вигляді товарів військового призначення, – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Збройним силам України ще 40 додаткових крилатих ракет SCALP, які є аналогом Storm Shadow, і декілька сотень бомб.

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Війна в Україні, військова допомога, Німеччина
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