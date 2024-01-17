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Україна
Анна Голішевська, редакторка стрічки
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач

Storm Shadow: що відомо про невидимі для російської ППО ракети, які можуть розбити Кримський міст

Storm Shadow (SCALP-EG)
Фото: Офіс президента

Президент Франції Емманюель Макрон  анонсував передачу Україні  40 додаткових крилатих ракет SCALP, які є аналогом Storm Shadow.

Що відомо про ракети Storm Shadow (SCALP) та відео – дивіться у матеріалі.

Storm Shadow: що відомо

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що Storm Shadow – авіаційна крилата ракета, яка також може застосовуватися з надводних платформ.

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Велика Британія є найбільшим користувачем цих ракет.

Носіями Storm Shadow є Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale та інші бойові літаки.

За його словами, всі ці моделі не стоять на озброєнні ЗСУ, але важливо розуміти, що це все легкі винищувачі – аналоги МіГ-29.

Storm Shadow – характеристики ракет

Storm Shadow: коли розробили

Storm Shadow/SCALP – ракета виробництва фірми MBDA (спільна англо-французька технологія). Перші стрілянини, які увінчалися успіхом, відбулися у 2000 році у Франції.

Storm Shadow можуть використовувати в будь-який час доби, а також під час складних метеоумов та під час застосування противником засобів радіоелектронної протидії.

Вперше ракета Storm Shadow була використана 2003 року в Іраку армією Великої Британії.

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Storm Shadow: характеристики ракети

  • маса: 1 300 кг;
  • довжина: 5,1 м;
  • діаметр: 0,5 м;
  • бойова частина: 450 кг, типу BROACH;
  • дальність: понад 250 км;
  • висота польоту: 30-40 м;
  • швидкість: 0,8 М (близько 1 тис. км/год).

Storm Shadow – характеристики ракет

За допомогою Storm Shadow ЗСУ зможуть утримувати Крим і Керченський міст під повним вогневим контролем, розповів військовий оглядач Денис Попович.

– Гіпотетично можна припустити, що ми отримали ракети з радіусом дії до 300 км. От візьмімо якісь позиції української армії біля Херсону. Там по прямій до Криму десь кілометрів 80-90. От у нас 300 км, можете собі уявити, куди може дістати ця ракета, – сказав Попович.

Читайте: Куди ЗСУ зможуть дістати ракетами Storm Shadow: у США оприлюднили мапу

Скільки таких ракет треба, щоб розбити Кримський міст

Ракета Storm Shadow може проходити протиповітряну оборону ворога. За попередніми розрахунками, близько 10 таких ракет зможуть перервати російське сполучення мостом через Керченську протоку, сказав військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.

Тема Storm Shadow давно циркулює в інформаційному просторі, а вперше з’явилася 4 листопада минулого року з акцентом на ймовірність передання цих ракет Україні.

– Тоді ж повідомлялося про можливу адаптацію Storm Shadow до пострадянських літаків, зокрема, Су-25, та подальше їхнє застосування по військових об’єктах окупантів, – заявив експерт.

За його словами, ця ракета є надпотужною при загальній вазі до 1,4 тис. кг, має бойову головку, яка начинена вибуховою речовиною у 460 кг, здатна проходити ППО противника шляхом проходження ділянок на наднизькій висоті та має певні засоби для подолання засобів радіоелектронної боротьби.

Він зауважив, що це – дуже точна ракета, яка використовує для маршруту систему корекції по наземних об’єктах, а на останній ділянці Storm Shadow скидає ковпак з бойової головки та наводиться на об’єкт за допомогою оптико-електронної системи.

– Першою ціллю для Storm Shadow може бути, наприклад, Керченський міст. Може знадобитися близько десятка ракет, щоб перервати сполучення цим мостом. Пам’ятаючи, що ця ракета може долати ворожу ППО, шансів у Керченського мосту не дуже багато, як і в інших об’єктів окупантів, – сказав військовий аналітик.

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Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, ЗСУ, Повітряні сили України, Ракета, українські військові
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