Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Франція постачатиме Україні керовані авіабомби AASM та збільшить кількість снарядів

Франція постачатиме Україні керовані авіабомби AASM та збільшить кількість снарядів
Фото: Getty Images

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна постачатиме більше снарядів в Україну та упродовж року щомісяця передаватиме керовані авіабомби.

Про це він сказав в ефірі телеканалу France Inter.

— З лютого 2022 року до квітня 2023 року ми постачали 1 тис. снарядів на місяць. З лютого минулого року – 2 тис. снарядів на місяць, а з січня 2024 року – 3 тис. снарядів на місяць, – сказав Лекорню.

Лекорню також оголосив про постачання близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer щомісяця, починаючи з січня, протягом року. За його словами, ці снаряди середньої дальності зможуть адаптуватися до літаків радянського класу, таких як Міг і Су, які використовує Україна.

Зараз дивляться

Французький міністр зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні Париж поставив Києву 30 САУ Caesar. За його словами, найближчими тижнями він поставить ще шість гармат і зможе виготовити ще 72 до початку 2025 року. Тобто загалом 78 за більш ніж рік.

Він зауважив, що раніше на виробництво гармати Caesar йшло 30 місяців, але зараз це вдалося скоротити до 15 місяців.

Що відомо про AASM

Це бомба із хвостом, кермовити поверхнями та твердопаливним двигуном. Останній дозволяє збільшити дальність скидання бомби до понад 70 км, яка досягається шляхом висотного скидання.

У неї носова система наведення (інерційна/супутникова/тепловізорна/лазерна), що значно збільшує дальність польоту і точність бомби.

Бойова частина AASM може бути 125, 250, 500 і 1 тис. кг. Також у ній є функція повітряного підриву. AASM схожа на раніше передані JDAM.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Крім того, Лекорню закликав розрізняти обіцянки та фактичні поставки, заявивши, що деякі країни “з політичних міркувань зробили багато заяв”. Він додав, що Франція пишається тим, що все, що було обіцяно, виконується.

Він не вказав, про кого йдеться, але згадав Німеччину, котра відмовляється постачати ракети Taurus, хоча саме вони “змінюють правила гри”.

Лекорню також заперечив, що російська армія перехопила ініціативу на фронті, додавши, що Москва не виграє війну проти України. Міністр наголосив, що успіхи російської армії обмежуються “двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад”. Він додав, що попри те, що контрнаступ “не спрацював, це не дає переваги Путіну”.

Читайте також
Франція передасть 40 ракет SCALP і підпише безпекову угоду з Україною – Макрон
Франція постачатиме Україні керовані авіабомби AASM та збільшить кількість снарядів

Зброя для України, Україна, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бомби AASM Hammer: що про них відомо, та які бойові характеристики
бомба AASM Hammer
Обговорили наступний пакет допомоги: Зеленський поговорив з Макроном
Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Було повідомлено заздалегідь. У Міноборони пояснили скасування візиту Умєрова до Франції
Рустем Умєров
Артилерійська коаліція розпочала свою роботу – Міноборони Франції
Українська артилерія
Артилерійська коаліція: Франція виготовить для ЗСУ майже 80 артустановок Caesar
ЗСУ, українська армія

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь