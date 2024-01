Франція постачатиме Україні керовані авіабомби AASM та збільшить кількість снарядів

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна постачатиме більше снарядів в Україну та упродовж року щомісяця передаватиме керовані авіабомби.

Про це він сказав в ефірі телеканалу France Inter.

Лекорню також оголосив про постачання близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer щомісяця, починаючи з січня, протягом року. За його словами, ці снаряди середньої дальності зможуть адаптуватися до літаків радянського класу, таких як Міг і Су, які використовує Україна.

Французький міністр зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні Париж поставив Києву 30 САУ Caesar. За його словами, найближчими тижнями він поставить ще шість гармат і зможе виготовити ще 72 до початку 2025 року. Тобто загалом 78 за більш ніж рік.

Він зауважив, що раніше на виробництво гармати Caesar йшло 30 місяців, але зараз це вдалося скоротити до 15 місяців.

Це бомба із хвостом, кермовити поверхнями та твердопаливним двигуном. Останній дозволяє збільшити дальність скидання бомби до понад 70 км, яка досягається шляхом висотного скидання.

У неї носова система наведення (інерційна/супутникова/тепловізорна/лазерна), що значно збільшує дальність польоту і точність бомби.

Бойова частина AASM може бути 125, 250, 500 і 1 тис. кг. Також у ній є функція повітряного підриву. AASM схожа на раніше передані JDAM.

