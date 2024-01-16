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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Польські перевізники призупинять протест до 1 березня

Польща, блокування кордону
Фото: Getty Images

До 1 березня польські перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест. 

У вівторок, 16 січня, Міністерство інфраструктури підписало угоду з невдоволеними перевізниками.

Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, пише TVN24

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Він підкреслив, що угода означає не кінець діалогу, а “інтенсивні переговори”.

– Цей протест є міждисциплінарним. Він зачіпає дуже багато напрямків міжнародної політики, внутрішньої політики. Складність і заплутаність питань призвела до того, що переговори і робота тривали більше місяця. Протест буде припинено до 1 березня, – зауважив міністр.

Клімчак сказав, що відтепер починаються конструктивні переговори, які, як очікується, принесуть конкретний результат. Попереду ще дуже багато роботи, зазначив він.

Тим часом лідер протестувальників Рафал Меклер пообіцяв відновити протести, якщо сторони не дійдуть згоди. 

Він додав, що на кордоні залишається вся інфраструктура протестувальників – контейнери та трейлери.

Вимоги польських фермерів

Серед основних вимог фермерів, які 22 листопада приєдналися до протестів перевізників: субсидії на кукурудзу, додаткові гроші на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

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