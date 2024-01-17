Єврокомісія відмовила Польщі у поверненні мита на агропродукцію з України

Єврокомісія відмовилася відновлювати мито на експорт агропродукції з України. Водночас обговорюються інші ідеї – наприклад, ліцензування продуктів, які надходять до Польщі.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Він також підтвердив, що ЄК готує проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року, проти чого категорично виступає Польща.

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На його думку, відкриття європейського ринку для сільгосппродукції з України у майбутньому матиме негативні наслідки для країн ЄС.

Секерський зауважив, що Франція, Австрія та Німеччина заявляють про загрозу для ринків зерна, птахівництва, фруктів і цукру.

– Ці країни кажуть, серед іншого, про необхідність відновлення тарифних квот, дія яких наразі призупинена за правилами ЄС. Польща підтримує ці вимоги, ми звернулися до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі товари, але це було відхилено, – сказав міністр.

Він має намір найближчим часом зустрітися з єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом, щоб запропонувати новий захисний механізм, який передбачатиме застосування регіональних обмежень, “якщо ринкова проблема зачіпатиме не весь ЄС, а одну країну чи регіон”.

За його словами, наразі тривають польсько-українські переговори, зокрема щодо запропонованого Києвом механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі, що “за відповідної підтримки Єврокомісії” могло б бути прийнятним рішенням.

Тобто він підтвердив інформацію польських ЗМІ про те, що Варшава веде переговори з Києвом щодо запровадження ліцензій на імпорт, що обмежить завезення із України не тільки зернових, а й фруктів, овочів, м’яса птиці, яєць і цукру.

Джерело: Business Insider

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