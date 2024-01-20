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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Фіцо анонсував зустріч зі Шмигалем: Скажу, що Словаччина проти вступу України в НАТО

Фіцо анонсував зустріч зі Шмигалем: Скажу, що Словаччина проти вступу України в НАТО
Фото: Факти ICTV

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник українського уряду Денис Шмигаль проведуть зустріч в Ужгороді Закарпатської області в середу, 24 січня.

Про це заявив Роберт Фіцо в ефірі Словацького радіо. Він анонсував новий пакет гуманітарної допомоги, проте зазначив, що Словаччина має наміри блокувати вступ України в НАТО.

Скандальна заява Фіцо про територіальний “компроміс”

Словацький прем’єр назвав Україну державою, яка нібито перебуває під абсолютним впливом США. Роберт Фіцо натякнув журналістам, що Україні нібито доведеться віддати частину території Російській Федерації.

Зараз дивляться

– Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально, – вважає він.

Чи дасть Словаччина зброю

За словами Фіцо, він планує підтвердити Шмигалю інформацію про те, що Україна не отримає жодної зброї від Словаччини.

– Я йому скажу, що є речі, щодо яких у нас абсолютно різні думки. Ми поважаємо, коли йдеться про вступ до ЄС, але вони повинні виконати умови. Не буде так, що країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, приєднається до ЄС, – заявив прем’єр-міністр Словаччини.

Проте він зазначив, що не бачить перешкод у комерційному постачанні зброї. Фіцо пояснив, що на озброєнні може заробляти той, хто хоче. Він зазначив, що якщо словацькі компанії не зможуть отримати прибуток, тоді зароблять американські.

Словаччина проти вступу України в НАТО

Водночас словацький прем’єр хоче оголосити Денису Шмигалю, що виступає проти повноцінного членства України в НАТО.

За словами Фіцо, він має наміри накласти вето та заблокувати вступ, інакше це нібито стане фундаментом для Третьої світової війни.

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Фіцо анонсував зустріч зі Шмигалем: Скажу, що Словаччина проти вступу України в НАТО

Джерело: Aktuality, Standard

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Війна в Україні, Денис Шмигаль, НАТО, Новини Ужгорода, Словаччина, Ужгород, Україна-НАТО
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Фіцо анонсував зустріч зі Шмигалем: Скажу, що Словаччина проти вступу України в НАТО

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