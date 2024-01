Є новий польський оборонний пакет – Зеленський про зустріч із Туском

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском в ході його візиту до Києва у понеділок, 22 січня.

Зеленський назвав їх дуже продуктивними та зазначив, що вони стосувалися всіх аспектів двосторонніх відносин країн. Також глава держави повідомив про новий польський оборонний пакет.

Сторони також обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

22 січня до Києва прибув прем’єр Польщі Дональд Туск. Це його перший візит до України після призначення на цю посаду у грудні 2023 року.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.

We appreciate Poland’s unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024