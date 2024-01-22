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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Є новий польський оборонний пакет – Зеленський про зустріч із Туском

Зеленський і Туск

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском в ході його візиту до Києва у понеділок, 22 січня.

Зеленський назвав їх дуже продуктивними та зазначив, що вони стосувалися всіх аспектів двосторонніх відносин країн. Також глава держави повідомив про новий польський оборонний пакет.

— Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України, – написав Зеленський у соціальній мережі X.

Сторони також обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Зараз дивляться

22 січня до Києва прибув прем’єр Польщі Дональд Туск. Це його перший візит до України після призначення на цю посаду у грудні 2023 року.

В офіційному акаунті Туска у соцмережі X після зустрічі із Зеленським, з’явився допис: Привіт, мій друже.

У канцелярії Туска заявили, що його візит спрямований на обговорення двосторонніх питань. Там зазначили, що про “певні конфлікти інтересів” говоритимуть у дусі дружби та налаштовані їх залагодити якомога швидше.

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Дональд Туск

Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, Дональд Туск, Польща, Україна
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