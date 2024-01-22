Є новий польський оборонний пакет – Зеленський про зустріч із Туском

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском в ході його візиту до Києва у понеділок, 22 січня.

Зеленський назвав їх дуже продуктивними та зазначив, що вони стосувалися всіх аспектів двосторонніх відносин країн. Також глава держави повідомив про новий польський оборонний пакет.

— Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України, – написав Зеленський у соціальній мережі X.

Сторони також обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

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22 січня до Києва прибув прем’єр Польщі Дональд Туск. Це його перший візит до України після призначення на цю посаду у грудні 2023 року.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations. We appreciate Poland’s unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024

В офіційному акаунті Туска у соцмережі X після зустрічі із Зеленським, з’явився допис: Привіт, мій друже.

У канцелярії Туска заявили, що його візит спрямований на обговорення двосторонніх питань. Там зазначили, що про “певні конфлікти інтересів” говоритимуть у дусі дружби та налаштовані їх залагодити якомога швидше.

Фото: Володимир Зеленський

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