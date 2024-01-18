Європарламент схвалив резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС

Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС.

Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа.

– Позитивна новина. Прогрес у цій справі насправді блискавичний. Від моменту подання його петиції до ухвалення спільної позиції Європарламенту пройшло лише 10 днів. Тепер хід за країнами – членами ЄС, – написав Сарвамаа сьогодні у Twitter.

Нагадаємо, що 9 січня Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до ч. 2 ст. 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

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Через три дні фінський депутат проінформуав, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів.

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