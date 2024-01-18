Європарламент схвалив резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС.
Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа.
– Позитивна новина. Прогрес у цій справі насправді блискавичний. Від моменту подання його петиції до ухвалення спільної позиції Європарламенту пройшло лише 10 днів. Тепер хід за країнами – членами ЄС, – написав Сарвамаа сьогодні у Twitter.
Нагадаємо, що 9 січня Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до ч. 2 ст. 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.
Через три дні фінський депутат проінформуав, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів.