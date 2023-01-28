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Факти / Україна

В Україні можуть воювати білоруські найманці у складі армії РФ – ГУР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
білоруські військові
Фото: Depositphotos

Збройні сили Білорусі не беруть участі в бойових діях на території України, проте білоруси можуть воювати у складі підрозділів армії РФ як найманці.

Про це заявив в ефірі телемарафону спікер Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Наземних військ Білорусі на території України немає з тих, хто бере участь у повномасштабному вторгненні з боку рашистів. Але теоретично ми не можемо виключати присутності різного роду найманців із різних країн світу, – зазначив він.

За його словами, іноземні найманці у складі російських окупаційних військ спостерігаються, але “білоруська армія разом із регулярними військами рашистів участі наразі не бере”.

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Днями міський голова Мелітополя Іван Федоров  повідомив, що у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області помітили військових з Білорусі.

За його словами, ймовірно, вони можуть бути працівниками приватної військової компанії.

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